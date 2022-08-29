Про це Подоляк заявив у інтерв'ю Фактам.

За його словами, у перші години після вторгнення, була присутня психологічна неготовність знищувати об'єкти критичної інфраструктури.

"На мою думку, одна з ключових помилок, це коли почалося інтенсивне вторгнення, але ніхто — ні наші громадяни, ні військові, ні ми як органи управління — не міг повірити в те, що це відбувається у XXI столітті та відбувається з нами. Того раннього ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости, наприклад", - сказав Подоляк.

Він додав, що ситуація змінилася вже ввечері 24 лютого.

"Перші кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о 18:00 вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури", - розповів Подоляк.

Він також визнав, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок.

"Ви бажаєте знайти стратегічні помилки. Але, як на мене, сьогодні говорити, що Україна припустилася їх, неправильно. Тактичні, ситуативні, деякі інформаційні — так. Кадрові помилки також є, безумовно. Адже одна справа працювати у мирний час, інша — у воєнний. Якщо видно, що людина не справляється з кризою, що перебуває в пригніченому стані, тобто вона не готова приймати рішення і брати на себе відповідальність, її треба швидше позбуватися", - переконаний Подоляк.

29 серпня Михайло Подоляк заявив, що влада не знала точної дати повномасштабної агресії РФ проти України.

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