Про це Подоляк заявив у інтерв'ю Фактам.

За його словами, українцям не повідомили дату нападу Росії, оскільки її точно ніхто не знав.

"Що саме треба було сказати, якщо ніхто не знав дату наступу? Насправді ця істерика про те, що Росія неминуче нападе, почалася з жовтня. Дату можливого наступу називали разів п'ятнадцять або двадцять. Звичайно, ніхто не знав, що нас атакують саме 24 лютого", - сказав Подоляк.

Він наголосив, що конкретної дати вторгнення не називали й іноземні розвідки.

"Розвідка наших партнерів теж не називала конкретних термінів, передбачуваних напрямів та масштабів ударів. А європейські держави взагалі категорично твердили, що війни не буде, що Росії, мовляв, це невигідно, бо вона надто зав'язана в бізнесі з ними й точно не піде масштабною атакою на Україну. З одного боку, були попередження наших партнерів, тих же американців та британців, що Росія можливо атакуватиме Україну, з іншого — не було конкретики, розвіддані були усічені", - розповів Подоляк.

22 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада не попередила громадян, що Росія почне повномасштабну агресію 24 лютого, бо це було неможливо зробити фізично.

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