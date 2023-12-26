Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях, - Залужний про електронні повістки
У вівторок, 26 грудня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував можливість впровадження електронного запрошення до ТЦК
Про це повідомляє Українська правда.
У відповідь на запитання щодо того, як саме відбуватиметься вручення електронних повісток, Залужний заявив, що з відповідною пропозицією виступав не Генеральний штаб і не Збройні Сили України, бо в них немає навіть можливості оцінити, який спосіб кращий.
"Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх (людей, - ред.) отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні Сили України, і Генеральний штаб у цих питаннях перебувають у ролі споживачів", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.
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