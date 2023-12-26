Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях, - Залужний про електронні повістки

Про це повідомляє Українська правда.

У відповідь на запитання щодо того, як саме відбуватиметься вручення електронних повісток, Залужний заявив, що з відповідною пропозицією виступав не Генеральний штаб і не Збройні Сили України, бо в них немає навіть можливості оцінити, який спосіб кращий.

"Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх (людей, - ред.) отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні Сили України, і Генеральний штаб у цих питаннях перебувають у ролі споживачів", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.