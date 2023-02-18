"Ми рішуче підтримуємо Молдову": Блінкен зустрівся з Санду на тлі спроб РФ дестабілізувати країну
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що США "глибоко стурбовані" зусиллями Росії з дестабілізації уряду Молдови
Про це він сказав на зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, пише "Європейська правда".
"Ми глибоко стурбовані деякими змовами, які ми спостерігаємо з боку Росії з метою дестабілізації уряду", - сказав Блінкен.
"Ми рішуче підтримуємо Молдову в питаннях її безпеки, незалежності, територіальної цілісності та дуже важливих реформаторських зусиль, які докладають президент і уряд", - додав він.
Санду назвала 2022 рік "неймовірно складним роком для Молдови" і подякувала США за підтримку в подоланні численних викликів, у тому числі в енергетиці, економіці та безпеці.
- Нагадаємо, 10 лютого прем'єрка Наталія Гаврилиця оголосила про відставку. Після цього президентка Мая Санду висунула на посаду глави уряду кандидатуру свого чинного радника з питань оборони і національної безпеки Доріна Речана та секретаря місцевого РНБО.
- Ротації в уряді Молдови відбуваються на фоні намірів дестабілізувати країну з боку Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський, а згодом підтвердили західні партнери та у самій Молдові.
- 16 лютого депутати парламенту Молдови затвердили новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Доріном Речаном, колишнім очільником МВС та секретарем місцевого РНБО
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