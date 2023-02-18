Про це він сказав на зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, пише "Європейська правда".

"Ми глибоко стурбовані деякими змовами, які ми спостерігаємо з боку Росії з метою дестабілізації уряду", - сказав Блінкен.

"Ми рішуче підтримуємо Молдову в питаннях її безпеки, незалежності, територіальної цілісності та дуже важливих реформаторських зусиль, які докладають президент і уряд", - додав він.

Санду назвала 2022 рік "неймовірно складним роком для Молдови" і подякувала США за підтримку в подоланні численних викликів, у тому числі в енергетиці, економіці та безпеці.