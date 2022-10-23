Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо"

"Війна в Україні впливає на наші думки тут, на Тайвані. Ми побачили, що авторитарна країна може зробити з миролюбною демократією. Ми стали свідками того, як авторитарна країна виявила зневагу до суверенітету і територіальної цілісності іншої країни. Наші люди бачать, що відбувається в Україні. Ми розуміємо: це може статися і з нами. Саме тому тайванці відчувають, що повинні триматися разом з хоробрим українським народом. Ви ж бачите потужну підтримку, яка надходить до України від нас. Ми не тільки засуджуємо дії Росії, але й у майбутньому продовжуватимемо з українцями боротися пліч-о-пліч проти будь-якої агресії", - розповів Ву.

Міністр МЗС Тайваню наголосив, що тайванці переймають досвід українців у протистоянні авторитарній державі.

"Ми також стикаємося з агресією з боку китайського авторитарного режиму. Вони погрожують нам так само як росіяни погрожують Україні. Ми сподіваємося, що зможемо навчитися в України, як захищатися. Висновки, які ми зробили з вашої війни, є неоціненними. Ми зрозуміли, що дуже важливою є - рішучість. Для нас стала несподіванкою воля до самозахисту, яку продемонстрували українці. Це відгукнулося міжнародною підтримкою України. Вона також дозволяє українцям протистояти російській агресії. Я радий спостерігати за тим, як українці витісняють росіян зі своєї території, дюйм за дюймом, місто за містом. З часом українці зможуть витіснити росіян зі своєї території взагалі. Якщо тайванці будуть такими ж наполегливими - зможуть протистояти будь-якій агресії з протилежного боку Тайванської протоки", - додав він.

21 жовтня командувач військово-морськими операціями США адмірал Майкл Гільдей заявив, що ВМС США мають підготуватися до початку конфлікту на Тайвані вже цього чи наступного року, а не у 2027, як прогнозувалося раніше