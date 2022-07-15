Публіцист поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми наближаємося не до світу, в якому ядерна зброя є фактором стримування, а до світу, в якому ядерна зброя є продовженням політики. Зараз для росіян продовженням політики є війна. Виходом з такої ситуації є відновлення міжнародного права", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що для Заходу не зміниться нічого, якщо Україна стане частиною Росії.

"З точки зору економічного потенціалу чи політичних можливостей для Заходу не зміниться нічого, якщо українські землі стануть частиною Російської Федерації. Навіть якщо Білорусь приєднається до Росії. Зміниться лише відчуття вседозволеності для диктаторських режимів. Зміниться віра в те, що сила є єдиним знаряддям, яке допомагає розв'язати всі проблеми. І все вирішуватиметься силою та шантажем", - зауважив Віталій Портников.

Президент Росії Путін 30 червня заявив, що Москва відкрита до діалогу щодо стратегічної стабільності та нерозповсюдження ядерної зброї, проте у Кремлі повідомили, що наразі з Вашингтоном такі перемовини не ведуться.

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