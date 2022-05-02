"Ми спали менш ніж чотири години": волонтери з World Central Kitchen приготували близько 3 млн страв для біженців з України

Про це пише Thehindu.



Видання повідомляє, що кулінарний колектив приготував понад 3 000 000 страв для біженців з України.



Одним з таких шеф-кухарів є Ной Сімс із США. Він посів четверте місце в 10-му сезоні кулінарного конкурсу MasterChef. Його команда готувала понад 8 000 бутербродів на день до страв з тушкованої курки, салату. Кулінар вперше поїхав до кордону Польщі у березні, пізніше повернувся у квітні.



"Те, що відбувається в Україні, на мою думку є неприйнятним. Я не міг просто сидіти склавши руки. Тому я вирішив наступним рейсом полетіти до Польщі, і мій батько захотів приєднатися до мене", – розповідає він.



Батько Сімса, Річард, співпрацював із благодійною організацією Medair. Вони допомагають людям, які постраждали від надзвичайних ситуацій, стихійних лих, переміщення та конфліктів. Сімс розповів, що команда готувала від 12 до 14 годин на день і залишалася в приміщенні ресторану, щоб збільшити продуктивність.



"Мій тато не відставав від мене на кожному кроці, готував борщі в чанах, готував тисячі пирогів, курку, салати, рис і безліч страв з картоплі. Ми готували на добре укомплектованій кухні з 10-15 співробітниками, а потім їжу відправили до World Central Kitchen для роздачі", - сказав він.



Спочатку їжу запаковували в змішані коробки. Згодом Рікардо, власник ресторану де готували їжу, купив машину для запаювання харчових продуктів, після чого "ми могли упакувати 12 подвійних порцій у контейнери та покласти 32 герметичні одиниці в коробку",- сказав Сімс.



Кухарі та персонал також їздили до прикордонних міст, щоб роздавати пакунки з продуктами.



"У Медиці ми побачили групу з трьох друзів, які використовували причеп для супової кухні польської армії 1976 року випуску. Вони готували чотири види супу цілий день", - додав кухар.



Сімс також розповів, що привіз та подарував прийняв більше сотні грілок для рук зі США. Їх подарували дітям разом із білими плюшевими ведмедиками.



Робота за кордоном у часі війни: в Польщі найменше вакансій, в Ізраїлі – найвищі зарплати.