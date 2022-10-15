"Ми сперечалися та сварилися": Лукашенко розповів, які у нього стосунки з Путіним
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що у нього практично немає проблем у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це Лукашенко заявив у інтерв'ю NBC.
За його словами, наразі такого рівня стосунків, як у нього з Путіним, зараз нібито немає ні в кого у світі.
"Якщо говорити про наші особисті стосунки з президентом Путіним, ну, вони не завжди були безхмарними. Ви знаєте, що ми і сперечалися, і сварилися часом. Але як найближчі друзі та надійні партнери. Як я одного разу сказав, такого рівня взаємин, як між президентами Білорусі та Росії, немає ні в кого. Це по-перше. По-друге, останнім часом наші відносини лише посилилися, зміцнилися. Ми абсолютно довіряємо одне одному. Тому проблем практично немає у спілкуванні", - сказав Лукашенко.
- 15 жовтня Олександр Лукашенко заявив, що роль його країни у війні з Україною полягає в тому, аби "не допустити удару по Росії з Литви та Польщі".
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