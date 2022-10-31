Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі International Bar Association.

"Десь – хвилі біженців. Десь – загроза масштабного голоду через спровоковану саме Росією штучну продовольчу кризу. Десь – жорстока криза вартості життя, яка заганяє мільйони людей у злидні та знищує добробут середнього класу навіть там, куди Росія не може дотягнутися своєю агресією. А десь – найжорсткіші речі з усіх, які тільки можливі. Це відбувається в Україні. Артилерійські обстріли наших міст – сотні українських міст зруйновані, десятки повністю спалені. Постійний ракетний і бомбовий терор. Іранські ударні дрони, які Росія використовує проти нашої інфраструктури", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що країна робить все можливе, аби захистити наших людей і якнайшвидше вигнати російських окупантів. Також Зеленський подякував партнерам, зокрема США.

"Але я хочу звернути увагу на те, що крапку в цій війні – після військових, після політиків – поставлять юристи. Ті, хто забезпечить притягнення до відповідальності всіх винних у терорі й відшкодування всіх завданих Росією збитків шляхом активів самої держави-агресора. Саме така справедливість має стати фіналом того зла, яке принесла Росія", – сказав президент.

Зеленський розповів, що в Україні розпочалася робота для створення спеціального трибуналу для РФ за злочини проти України: "Ми вже співпрацюємо зі Сполученими Штатами, з європейськими країнами, з Міжнародним кримінальним судом, щоб покарати всіх російських убивць і катів. Ми вже почали створення компенсаційного механізму, який забезпечить конфіскацію та спрямування російських активів для відшкодування збитків, які завдані цією війною".

Президент України закликах долучитися до ініціативи та допомогти людям, які стали невинними жертвами війни.

"Можливо, прямо зараз у цьому залі серед вас є ті, чиї імена невдовзі будуть вписані у світову історію захисту свободи й правопорядку – для всіх людей, для всіх країн, на всі часи. Я дякую вам за вже розпочату співпрацю вашої асоціації з українським Офісом Генерального прокурора та за ваші ініціативи, які допомагають нам боротися за справедливість для всіх жертв цієї російської терористичної війни. Я прошу вас і надалі бути активними", – додав президент.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb