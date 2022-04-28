English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ми ведемо переговори з американськими та європейськими партнерами щодо нових санкцій проти Росії, - Петро Порошенко

Ми ведемо переговори з американськими та європейськими партнерами щодо нових санкцій проти Росії, - Петро Порошенко

28 квітня, 2022 четвер
22:24
війна з Росією Петро Порошенко

Лідер Європейської Солідарності вказав на важливість енергетичних санкцій проти Москви, а також пояснив, чому треба запровадити обмеження щодо очільника РПЦ Кирила

Про це Петро Порошенко розповів в інтерв'ю для 5 каналу.

"Ми ведемо переговори з американськими і європейськими партнерами. Ми дуже вітаємо, що сьогодні сформована комісія, де формуються санкції – ми готові направити свої напрацювання. Так само як ми це зробили для наших партнерів", – наголосив Порошенко.

"Позиція перша – ми маємо запровадити повне енергетичне ембарго. 50% газу, який купує Європа – це Німеччина. Німеччина заплатила за енергоносії більше 30 мільярдів євро з початку війни. Чому? Коли ми маємо величезну підтримку німецького народу, то треба поставити питання, щоб були запущені німецькі атомні електростанції, відтерміноване їх закриття. Бо небезпека Росії набагато більша, ніж небезпека роботи ще 10 років атомних електростанцій. Можуть бути запущені звичайні теплові електростанції на німецькому вугіллі і відмовлено від російського газу", – зазначив п'ятий президент України.

"Якщо все рівно вам потрібно купувати російський газ, ви не можете цього року відмовитись – зробіть високі імпортні мита. Збирайте кошти від цього мита на окремому рахунку і спрямовуйте їх на відновлення України. Тоді ви фінансуєте не лише Росію, а хоча б частково компенсуєте Україні те, що путін отримує від вас гроші", – пояснив лідер Європейської Солідарності. 

"Росія зараз намагається обдурити світ, спрямовуючи на нетрадиційні для себе ринки Єгипту, Сирії, Індії і Китаю. Що треба зробити – вивчити досвід, як накладали арешти на яхти російських мільярдерів з найближчого оточення Путіна. Зробіть такий самий механізм для російських танкерів. І коли російський танкер вийшов без вказання конкретного порту призначення – зупиніть його, відведіть в порти, злийте нафту і заарештуйте танкерний флот Російської Федерації. Морська блокада", – наполягає Порошенко. 

"Зробіть програму на кшталт іранської програми "нафта в обмін на продовольство". Кошти кожного платника, який купує російську нафту чи газ, мають бути сконцентровані на окремому рахунку і витрачатися лише на їжу та медикаменти, щоб контролювати, що жодна копійка, жоден цент з цих коштів не піде на зброю", – продовжує Петро Порошенко. 

Він також наголосив на необхідності санкцій проти російської церкви та її очільника Кіріла (Гундяєва). 

"Ми сьогодні побачили, що вони робили в Маріуполі, коли діти-сироти, жінки примусово депортувалися в російську федерацію, що міжнародним правом прирівнюється до тортур. Розміщувалися в приходах і на території майна, яке належить Російській православній церкві, із забороною покидати Російську Федерацію в треті країни або повертатися додому. Це чіткий прообраз концентраційних таборів, які були розповсюджені у фашиській Німеччині", – вважає Порошенко. 

"Ми наполягаємо, щоб були застосовані міжнародні санкції проти керівника російської православної церкви, оточення, яке сприяє цьому. Тому що вони особисто  благословили вбивство українців і війну проти України. І заарештувати майно російської православної церкви", – закликав Порошенко. 

"Ми вітаємо тих священників, ієрархів Російської православної церкви в Україні, які прийняли дуже важливе рішення приєднання до Православної церкви України, рятуючи вірних і себе. Дуже важливо, щоб суд людський настиг цих злочинців, які збивають українців і благословляють проти нас, ієрархів предстоятеля Російської православної церкви раніше, ніж суд Божий", – резюмував Петро Порошенко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
санкції
Петро Порошенко
Читайте також:
Кислиця
28 квітня, 2022 четвер
Росія скликає засідання Радбезу ООН через "західні фейки" про Україну, – Кислиця
Сергій Згурець острів зміїний
Автор Сергій Згурець
28 квітня, 2022 четвер
Чому начальник генштабу збройних сил Росії приїхав в Ізюм. Колонка Сергія Згурця
Путін
27 квітня, 2022 середа
Якщо Путін залишиться президентом РФ, то українцям слід готуватися до нових спалахів війни впродовж майбутніх років, – Портников
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.04
    Купівля 31.04
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.67
    Продаж 33.86
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
28 квітня
23:16
окупанти
Росія зосередила 92 тактичні групи в Україні, ще 20 - у резерві, - Пентагон
23:13
Канадські військовослужбовці вчать українських колег стріляти гаубицями M777, - міністр оборони Канади
23:01
Антоніу Гутерреш
Антоніу Гутерреш визнав, що Радбез ООН не зумів перешкодити Росії вчинити агресію щодо України
22:56
Зеленський
Ракетні удари по Києву, де перебуває Генсек ООН – це намагання російського керівництва принизити глобальні інституції, – Зеленський
22:49
Конгрес США
Палата представників у США почала розгляд закону про ленд-ліз для України. Відео
22:25
Олаф Шольц
Німеччина готова до зупинки постачання газу з РФ та продовження санкцій до повного звільнення території України, - Шольц
22:22
ООС ЗСУ
У зоні ООС українські захисники відбили 9 атак ворога та знищили 6 танків і один літак
22:08
Інтерв’ю
Галина Мороз
"Будьте волонтерами, збирайте гроші для війська, але розберіться, що потрібно купувати", - Галина Мороз про новоспечених волонтерів
22:06
Швеція - НАТО
Я не думаю, що це питання для референдуму. Прем'єр-міністерка Швеції відкинула ідею плебісциту про вступ країни до НАТО
22:01
Михайло Подоляк
Ще позавчора Генсек ООН сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні за кілометр від нього лунають вибухи, - Подоляк
21:59
Окупанти з "Градів" обстріляли село на Дніпропетровщині, одна людина загинула
21:46
Олексій Резніков
Це напад на безпеку Генсека ООН і на світову безпеку, – Резніков про ракетні удари по Києву
21:42
РФ вдарила по Києву під час візитів Гутерреша та Петкова, - Дмитро Кулеба
21:40
Біла Церква. Обстріли
Росіяни обстріляли населені пункти Чернігівщини, - ОК "Північ"
21:40
Оновлено
Обстріл Києва
У Києві пролунали вибухи. Влучили у житловий будинок. Є постраждалі
21:27
вибух ракети Alpha
Потрапляння по інфраструктурних об'єктах. Російські ракети вдарили по Фастову на Київщині
21:26
ЗСУ
Окупанти безуспішно намагались наступати на Запоріжжя та в зоні ООС, – Генштаб
21:23
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН закликав відкрити в Маріуполі коридори для евакуації
21:21
Манифест Южноукраинского собора
Кремль готує створення "Південної Русі" на території України, - Схеми. Документ
21:09
Німеччина
Німеччина підтримала де-SWIFT Сбєрбанку та поступове ембарго на російську нафту в новому пакеті санкцій, - Bloomberg
20:52
Окупанти запустили дві ракети
Сили ППО над Одеським районом збили три ворожі ракети
20:37
Оновлено
"Бики на броньованих авто грубо порушили правила": Олег Ляшко потрапив у ДТП за участі Lexus на спецномерах. СБУ відреагувала.ВІДЕО
20:27
Через бойові дії російських військових у Чорному морі масово гинуть дельфіни, – Денісова
20:22
Олексій Арестович
Українські військові дуже вправно тримають оборону: щодня росіяни втрачають близько роти солдат, - Арестович
20:21
окупанти танк
"Повільно і нерівномірно". У Пентагоні вказали на основні причини російських невдач на Донбасі
20:19
Херсон окупанти
У Генічеську окупанти змушують вчителів переходити на російську програму навчання, - заступник голови облради
20:14
Андрій Єрмак
Зброя, підтримка енергетики, медицини і сільгоспвиробників: Єрмак розповів, на що підуть $33 млрд від США
20:03
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Якщо гроші, які дасть Європа на розбудову, крастимуть, – я повернув би смертну кару, – Дмитро Разумков
19:57
окупанти
На тимчасово окупованих територіях українських бізнесменів змушують працювати за російськими правилами, – розвідка
19:41
окупанти танк
Росіяни вивели в РФ батальйонну тактичну групу через значні втрати, - Генштаб
19:40
Ексклюзив
Бойовий імунітет: правовий захист захисників України в умовах війни, - пояснює голова "Інституту Законодавчих Ідей"
19:32
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай
На Луганщині з населених пунктів Гірської громади впродовж двох днів евакуювали понад 100 осіб, - Гайдай
19:17
переговори з Прем'єр-міністром Болгарії
Співпраця в енергетиці та оборонна підтримка України: про що домовилися президент Зеленський і прем’єр-міністр Болгарії Петков
19:14
Джо Байден
Байден пообіцяв підтримати Європу у протистоянні газовому шантажу Росії та закликав переходити на "чисту" енергетику
19:08
Володимир Зеленський
"Ми хочемо отримати максимум гарантій для нашої держави": Зеленський розповів про підготовку угоди щодо завершення війни
18:59
Буча автівки
Канал CNN оприлюднив відео, що підтверджує вбивства військовими РФ мирних жителів Бучі
18:28
Оновлено
Байден
Байден просить у Конгресу США виділити $33 млрд на підтримку України
18:17
Ірина Верещук
З полону РФ у межах обміну звільнили 45 українців, - Верещук
18:14
Кирил Петков і Володимир Зеленський
Болгарія допоможе Україні з ремонтом військової техніки, – прем'єр-міністр Петков
18:07
Уряд отримає від американського концерну General Motors 50 позашляховиків для надання гумдопомоги в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV