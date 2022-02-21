"Ми вітаємо цю ініціативу": Кулеба про можливий безпековий саміт Байдена та Путіна

Про це Дмитро Кулеба заявив перед зустріччю голів МЗС ЄС у Брюсселі, повідомляє Еспресо.TV.



"Ми вітаємо цю ініціативу. Ми вважаємо, що варто спробувати кожне зусилля, спрямоване на дипломатичне розв'язання. Держсекретар Блінкен запевнив мене, як це було і досі, що жодних рішень щодо України не будуть приймати у нас за спиною. І ми будемо тісно координуватися під час підготовки саміту, щоб узгодити позиції і забезпечити, що наші інтереси враховуються", - сказав міністр закордонних справ України.



Він висловив сподівання, що результатом саміту Джо Байдена та Володимира Путіна буде відведення російських військ від кордону України. За словами Кулеби, це буде чітким сигналом того, що Росія готова до деескалації.

Нагадаємо, американський і російський президенти за посередництва свого французького колеги Еммануеля Макрона домовилися провести двосторонню зустріч з питань врегулювання ситуації на українсько-російському кордоні.