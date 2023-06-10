Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, пише УНІАН.

"Контрнаступальні та оборонні дії відбуваються в Україні, на якій стадії я не буду говорити детально", - сказав лідер держави.

Він також додав, що всі обов'язково відчують контрнаступальні дії зі сторони України. Також глава держави закликав довіряти українським військовим, а не Володимиру Путіну та телеграм-каналам.

"Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває це завжди, що їм недовго залишилось, на мою думку. Вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати. Я б не довіряв тим, чи іншим телеграм-каналам і особливо Путіну. Там, здається, вже було багато кроків, після яких довіряти цій інформації не можна", - сказав Зеленський.

Президент також підкреслив, що він щоденно на зв'язку з українськими командувачами різних напрямків - з Олександром Сирським, Олександром Тарнавським, Едуардом Москальовим, Сергієм Наєвим, Валерієм Залужним.