Ми всі обов’язково відчуємо український контрнаступ, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні та оборонні дії вже відбуваються в Україні, але він не повідомив, на якій саме стадії. Також він додав, що всі його обов'язково відчують
Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, пише УНІАН.
"Контрнаступальні та оборонні дії відбуваються в Україні, на якій стадії я не буду говорити детально", - сказав лідер держави.
Він також додав, що всі обов'язково відчують контрнаступальні дії зі сторони України. Також глава держави закликав довіряти українським військовим, а не Володимиру Путіну та телеграм-каналам.
"Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває це завжди, що їм недовго залишилось, на мою думку. Вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати. Я б не довіряв тим, чи іншим телеграм-каналам і особливо Путіну. Там, здається, вже було багато кроків, після яких довіряти цій інформації не можна", - сказав Зеленський.
Президент також підкреслив, що він щоденно на зв'язку з українськими командувачами різних напрямків - з Олександром Сирським, Олександром Тарнавським, Едуардом Москальовим, Сергієм Наєвим, Валерієм Залужним.
- 3 червня президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до контрнаступу, але додав, що це може зайняти деякий час і матиме велику ціну.
- Згодом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр випустила відео, присвячене подальшим планам ЗСУ, де на екрані з'являються два наступних речення: "Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде". Маючи на увазі, що заяв про початок контрнаступу не буде.
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначає, що останнім часом бойові дії в Україні посилилися. А Сили оборони України добре підготовлені до контрнаступу.
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