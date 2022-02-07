Ми всі плакали, коли пішов Миколенко, - тренер "Динамо"
Асистент головного тренера "Динамо" Еміль Карас розповів, що в команді зворушливо відреагували на перехід Віталія Миколенка до "Евертона"
Про це повідомляє SportArena.
За словами Караса, всі динамівці плакали, коли стало відомо, що Миколенко стане футболістом "Евертона".
"Ми всі плакали, коли йшов Миколенко. Ми навіть не попрощалися, бо всі були у відпустках. Через смс його вітали. Він подзвонив Луческу і подякував, але пообіцяв, що коли буде пауза, то повернеться та зустрінеться з нами. Ми всі раді, що він пішов у найсильніший чемпіонат світу. Це ще раз доводить, що прихід Луческу зробив свою справу. Це показово і для інших гравців, що якщо ти граєш і виграєш, то тебе можуть купити та покликати у сильний чемпіонат та топову команду, – сказав асистент головного тренера "Динамо" Еміль Карас.
"Евертон" посідає 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії. У команду з Ліверпуля українець Віталій Миколенко перейшов за 23,5 млн євро.
Українець 3 матчі за "Евертон", поки без результативних дій.
- Нагадаємо, 31 січня "Евертон" оголосив про призначення Френка Лемпарда на посаду головного тренера.
- 1 лютого півзахисник збірної Англії Деле Аллі перейшов з "Тоттенгема" до "Евертона", за який виступає українець Віталій Миколенко.
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