Миколенко отримав в одноклубники по "Евертону" зірку збірної Англії
Півзахисник збірної Англії Деле Аллі перейшов з "Тоттенгема" до "Евертона", за який виступає українець Віталій Миколенко
Про це повідомляє "Евертон" у twitter.
Деле Аллі підписав з клубом із Ліверпуля контракт до червня 2024 року. За неофіційними даними, "Евертон" заплатив лондонцям за хавбека 40 млн фунтів.
Аллі виступав з "Тоттенгем" з 2015 року. У нинішньому сезоні зіграв 18 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.
На рахунку 25-річного півзахисника 37 матчів та 3 голи за збірну Англії.
"Евертон" посідає 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії.
- Нагадаємо, 31 січня "Евертон" оголосив про призначення Френка Лемпарда на посаду головного тренера.
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