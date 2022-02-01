Миколенко отримав в одноклубники по "Евертону" зірку збірної Англії

Про це повідомляє "Евертон" у twitter.

Деле Аллі підписав з клубом із Ліверпуля контракт до червня 2024 року. За неофіційними даними, "Евертон" заплатив лондонцям за хавбека 40 млн фунтів.

Аллі виступав з "Тоттенгем" з 2015 року. У нинішньому сезоні зіграв 18 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

На рахунку 25-річного півзахисника 37 матчів та 3 голи за збірну Англії.

"Евертон" посідає 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії.

