"Евертон" Миколенка оголосив ім'я нового головного тренера
Англійський "Евертон" оголосив про призначення Френка Лемпарда на посаду головного тренера
Про це повідомляє офіційний Twitter "Евертона".
Френк Лемпард підписав з "Евертоном" контракт до червня 2024 року. Англієць перебував без роботи понад рік після звільнення з "Челсі" у січні 2021-го.
"Евертон" посідає 16-те місце у турнірній таблиці АПЛ. Команда набрала у 20 матчах 19 очок. Раніше "ірисок" тренував іспанець Рафаель Бенітес.
За "Евертон" виступає українець Віталій Миколенко.
- Нагадаємо, 15 січня Віталій Миколенко провів проти "Норвіча" перший матч за "Евертон" в чемпіонаті Англії.
- 16 січня "Евертон" звільнив з посади головного тренера іспанця Рафаеля Бенітеса.
- 24 січня повідомлялось, що португалець Вітор Перейра та його тренерський штаб прибудуть до Англії для підписання контракту з "Евертоном".
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