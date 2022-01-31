"Евертон" Миколенка оголосив ім'я нового головного тренера

Про це повідомляє офіційний Twitter "Евертона".



Френк Лемпард підписав з "Евертоном" контракт до червня 2024 року. Англієць перебував без роботи понад рік після звільнення з "Челсі" у січні 2021-го.



"Евертон" посідає 16-те місце у турнірній таблиці АПЛ. Команда набрала у 20 матчах 19 очок. Раніше "ірисок" тренував іспанець Рафаель Бенітес.



За "Евертон" виступає українець Віталій Миколенко.

✍️ | Everton Football Club can confirm the appointment of Frank Lampard as the Club’s new manager. — Everton (@Everton) January 31, 2022

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