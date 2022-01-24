"Евертон" Миколенка домовився про контракт з новим головним тренером, - ЗМІ

Про це повідомляє журналіст Педро Сепульведа у Twitter.



Вітор Перейра та "Евертон" домовились про контракт і вже сьогодні, 24 січня, тренер прибуде до Англії для підписання угоди про співпрацю.



Фінансові умови, скільки в "Евертоні" зароблятиме новий тренерський штаб, не повідомляються. Останнім клубом 53-річного Перейри був турецький "Фенербахче"



Виконувачем обов'язків головного тренера "Евертона" зараз є Данкан Фергюсон.

❗️Exclusivo. Vítor Pereira e a sua equipa técnica viajam amanhã para a assinar com o #Everton. Já existe acordo total entre o treinador e a equipa inglesa. ???????????????????????????????????????? #PremierLeague #EvertonFC pic.twitter.com/Vp72bGf99w — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 23, 2022

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