"Евертон" Миколенка домовився про контракт з новим головним тренером, - ЗМІ
Португалець Вітор Перейра та його тренерський штаб прибудуть до Англії для підписання контракту з "Евертоном"
Про це повідомляє журналіст Педро Сепульведа у Twitter.
Вітор Перейра та "Евертон" домовились про контракт і вже сьогодні, 24 січня, тренер прибуде до Англії для підписання угоди про співпрацю.
Фінансові умови, скільки в "Евертоні" зароблятиме новий тренерський штаб, не повідомляються. Останнім клубом 53-річного Перейри був турецький "Фенербахче"
Виконувачем обов'язків головного тренера "Евертона" зараз є Данкан Фергюсон.
- Нагадаємо, 15 січня Віталій Миколенко провів проти "Норвіча" перший матч за "Евертон" в чемпіонаті Англії.
- 16 січня "Евертон" звільнив з посади головного тренера іспанця Рафаеля Бенітеса.
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