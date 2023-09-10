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Ексклюзив

Ми вже ніколи не будемо у зоні впливу Росії, - Клімкін

10 вересня, 2023 неділя
16:00
Світ Павло Клімкін

На Заході є стовідсоткове розуміння того, що Україна має перемоги у цій війні з Росією. Але бачення цієї перемоги може відрізнятися від того, як її сприймають українці, оскільки РФ завжди є загрозою українській Незалежності

Про це український дипломат, міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив в інтерв'ю YouTube-каналу Еспресо.

Зокрема, наголосив він, для українців є абсолютно неприйнятною є пропозиція "миру" за рахунок територіальних втрат.

"Ні, так історія не працює. Це насправді дурний зондаж і, як на мене, він нічого не коштує. Нормальні люди прекрасно розуміють, що ми не поступимось територією, і не у тому сенсі, що ми щось підпишемо, про це навіть мова не йде. Уявіть собі, що хтось з українських політиків чи там генералів виходить і каже, мовляв, майбутнє України для нас важливо і заради членства ЄС чи НАТО поступимось чимось. І що з тією людиною буде завтра чи післязавтра, вб'ють, і не тільки політично. Навіть суто емоційно, хто з українських політиків реально погодиться здати частину України? Ніхто!", - пояснив Клімкін.

Разом з тим, продовжив дипломат, зараз "для Заходу дуже важливо, щоб Україна стала історією успіху".

"У Заходу було дуже багато поганих історій останнім часом. Ірак - не дуже класна історія, погодьтеся. Афганістан - не склалося. В Африці - все складно для французів, але, я думаю, що вони знайдуть певні ресурси, і американці теж. До речі, ми допомагаємо їм в Африці. Відтягнули на себе і Вагнера, й інші приватні військові компанії. Ми 100% допомогли їм в Африці. І це багато хто у нас не до кінця розуміє", - сказав Клімкін.

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"На Заході 100% не хочуть, щоб ми щось програли. На Заході не хочуть будь-якої невдачі навколо України і нам дійсно будуть допомагати, щоб цього ніколи не було", - заявив Павло Клімкін.

Але, як висловився ексміністр, "спільного визначення перемоги там (на Заході - ред.) немає".

У зв'язку з цим українцям "потрібна стратегічна культура, розуміння наших друзів і наших недругів".

"Нам потрібно розуміти, які інтереси у китайців чи саудитів, чи у бразильців. А у них своя ментальність, своє розуміння світу", - додав Клімкін.

Загалом, за його оцінкою, міжнародна спільнота - і західна, і не західна - значно краще стали розуміти важливість перемоги України та краще стали усвідомлювати агресивну природу Росії. Також зростає сприйняття засадничих відмінностей між Україною та Росією.

"Я відчуваю у своїх дискусіях, що вони в останні 6-8 місяців почали говорити про російський реваншизм, як одну з ключових причин (війни РФ проти України - ред.). Багато хто у незахідному світі розуміє, які ставки. Вони тепер краще розуміють природу Росії, також, що це небезпека для всіх, і цей режим діє не просто нераціонально, а фундаментально помилився. І коли мені африканці чи латиноамериканці кажуть, що їм завжди казали, що ви ж росіяни, але хворі чи неправильні. А тепер бачать, що цінності в українців інші. Але з іншого боку вони вважають, що у нас є спільний історичний дотик, і цей дотик дійсно є. Питання у тому, як нам розвести геополітику. Оскільки всім зрозуміло, що точка неповернення пройдена і ми ніколи не будемо вже у зоні впливу Росії, ні ментально, ні політично, ні економічно, ні історично", - повідомив Клімкін.

"Це, як от бюст Пушкіна, який ми знімаємо, і абсолютно не важливо, чи нормальний поет Пушкін чи ні. Для нас це частина русского миру. Давайте поставимо бюст Гете або Шекспіру, якщо ми хочемо. Біля Українського дому пам'ятаєте Данте, з якого почався Ренесанс. Це також європейське культурне підгрунтя. І для нас це важливо. А підіть у Кирилівську церкву. Пам’ятаєте, цю фантастичну фреску, на якій ангел згортає небо. Перекликається з Данте. У нас насправді історія європейська, ми так само, як вони, думаємо. Ми так само, як вони, відчуваємо. І ми це ніколи не пояснимо у Москві. Скільки б ми не говорили, що графіті в Софії написані староукраїнською, все одно Путіну буде байдуже. Він завжди вважатиме нас якимось штучним створінням, оскільки це частина його ідеології, а інакше його режим не тримається", - сказав Павло Клімкін.

Загалом, підсумував дипломат, "Росія ніколи в якійсь історичній перспективі не стане до нас дружньою".

"Це абсолютно інша реальність, яка вважає, що наше існування заперечує їх існуванню, як вони себе розуміють. І це означає, що (загроза буде - ред.) навіть за членства в НАТО і ЄС, і я в це не просто вірю, а займався цим 25 років, тому вважаю, що ми маємо стати частиною Заходу. У цьому і є сенс наших гарантій безпеки. Однак розслабитись, опустити так лапи і казати, що тепер у нас настало щастя і ми більше нічого не робимо, так не буде", - наголосив ексміністр.

Росія
Війна з Росією
Павло Клімкін
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