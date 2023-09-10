"Путін говорив відверто нацистські речі": американський історик Тімоті Снайдер про ідеологію РФ

Про це історик розповів в інтерв'ю "ВВС Україна" на форумі YES-2023 у Києві.

Журналістка "ВВС Україна" в розмові зі Снайдером зазначила, що українців часто питають, як вони переживають так багато трагічних подій війни, і тому запитує історика, який детально вивчав теми Голодомору, воєн, Голокосту, репресій, знищення української культури, як він психологічно витримує такі теми.

"Для мене складні питання є найважливішими для вивчення", - відповів Тімоті Снайдер.

За його словами, досліджувати такі теми справді складно, але коли розумієш природу цих явищ, то починаєш бачити, як вони вписуються в ширший історичний контекст. Історик додав, що відчуває важливість власної праці, бо сприяє розумінню людьми історії.

На питання про те, що сталося після 24 лютого 2022 року зі страхом українців перед своєю історією, який, на думку Тімоті Снайдера, існував раніше, він відповів, що тепер українці виявляють не страх, а інтерес до власної історії.

"Коли я був в Одесі, хотів піти до однієї кав’ярні, а вона виявилася зруйнованою ракетним ударом. До мене підійшла родина, яка була поруч. Вони сказали, що якраз слухають мої лекції. У певному сенсі історія дає їм орієнтири та відчуття вкоріненості", - розповідає історик.

Він стверджує, що поки росіяни звертаються до міфічної та нереалістичної версії свого минулого, українці дедалі більше відкривають правду про свою історію.

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До цього Тімоті Снайдер вважав, що Німеччина допускалася логічної помилки, коли говорила, що вона є антифашистською державою, але продовжувала співпрацю з Росією. "ВВС Україна" запитало історика, чи вважає він ідеологію РФ, яку вона наразі пропагує, фашистською. Адже поки що лише Україна визнала її тоталітарною та назвала рашизмом.

"Росія однозначно здійснює в Україні геноцид", - відповів Тімоті Снайдер, але наголосив, що люди в світі не визнають цього офіційно, бо тоді їм доведеться робити ще більше для стримування цього. Історик називає це моральною зіпсованістю.

Історик сказав, що він вивчає фашистських мислителів та фашистські традиції в Росії і може сказати, що для Путіна вони стали дуже важливими.

"Аж до того, що під час нинішньої війни він говорив відверто нацистські речі. В людей справді є певний страх говорити про це. Говорити, що це і є правда про рашизм", - пояснює Снайдер.

Він розповів, як чув від місцевих жителів Херсонщини слово "рашисти" і воно виявилось дуже поширеним в Україні, але поки що неможливо запровадити офіційне визначення, бо слово значить те, що в нього вкладають люди.