Очільник Пентагону Остін 7 січня прибуде на авіабазу Рамштайн
Міністр оборони США Ллойд Остін прибуде на авіабазу Рамштайн у Німеччині 7 січня для участі у 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України
Про це на брифінгу 3 січня повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
За її словами, запланована участь Остіна в майбутньому засіданні має на меті "підтвердити незмінну відданість Україні разом з міністрами оборони та військовими лідерами з усього світу".
"Міністр Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка посилить здатність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію (Росії – ред.) в майбутньому", - розповіла представниця міноборони США.
Відповідаючи на запитання, чи буде новий пакет військової допомоги доставлений в Україну в повному обсязі до 20 січня, коли закінчується термін повноважень нинішньої адміністрації, Сінгх зазначила, що можливості й обладнання, які включає пакет, передаються "за мірою їхньої доступності".
"Дуже ймовірно, що ви побачите, що після закінчення роботи цієї адміністрації до України продовжуватиме надходити більше засобів, це цілком нормально", - додала заступниця прессекретаря Пентагону.
- Раніше джерела низки українських ЗМІ повідомили, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в Німеччині 9 січня.
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