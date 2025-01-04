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Очільник Пентагону Остін 7 січня прибуде на авіабазу Рамштайн

Світлана Кравченко
4 січня, 2025 субота
06:40
Світ міністр оборони США Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін прибуде на авіабазу Рамштайн у Німеччині 7 січня для участі у 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України

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Про це на брифінгу 3 січня повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, запланована участь Остіна в майбутньому засіданні має на меті "підтвердити незмінну відданість Україні разом з міністрами оборони та військовими лідерами з усього світу".

"Міністр Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка посилить здатність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію (Росії – ред.) в майбутньому", - розповіла представниця міноборони США.

Відповідаючи на запитання, чи буде новий пакет військової допомоги доставлений в Україну в повному обсязі до 20 січня, коли закінчується термін повноважень нинішньої адміністрації, Сінгх зазначила, що можливості й обладнання, які включає пакет, передаються "за мірою їхньої доступності".

"Дуже ймовірно, що ви побачите, що після закінчення роботи цієї адміністрації до України продовжуватиме надходити більше засобів, це цілком нормально", - додала заступниця прессекретаря Пентагону.

  • Раніше джерела низки українських ЗМІ повідомили, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в Німеччині 9 січня.
Теги:
Новини
Пентагон
США
Ллойд Остін
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