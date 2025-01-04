Очільник Пентагону Остін 7 січня прибуде на авіабазу Рамштайн

Про це на брифінгу 3 січня повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, запланована участь Остіна в майбутньому засіданні має на меті "підтвердити незмінну відданість Україні разом з міністрами оборони та військовими лідерами з усього світу".

"Міністр Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка посилить здатність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію (Росії – ред.) в майбутньому", - розповіла представниця міноборони США.

Відповідаючи на запитання, чи буде новий пакет військової допомоги доставлений в Україну в повному обсязі до 20 січня, коли закінчується термін повноважень нинішньої адміністрації, Сінгх зазначила, що можливості й обладнання, які включає пакет, передаються "за мірою їхньої доступності".

"Дуже ймовірно, що ви побачите, що після закінчення роботи цієї адміністрації до України продовжуватиме надходити більше засобів, це цілком нормально", - додала заступниця прессекретаря Пентагону.