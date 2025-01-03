Росія атакує Україну безпілотниками: ситуація вдень 3 січня

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

О 10:08 повідомлялося про БПЛА в південно-західній частині Чернігівщини, курсом на Київщину. Вже о 10:28 Повітряні сили попереджали про БПЛА на Київщині на північ від Києва курсом на захід.

Станом на 10:55 Житомирську область попередили про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА, а об 11:07 повідомлялося про ворожі дрони на схід від Житомира, які мали курс на південний захід.

Об 11:23 було оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Вінницької області, а о 12:04 – для Дніпропетровської. О 12:06 Повітряні сили попередили про рух безпілотника на Суми з північного заходу.

О 12:18 ПС повідомили про БПЛА на Дніпропетровщині.

О 12:21 було оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Київської області.

Станом на 12:41:

Декілька БПЛА у Сумській області поблизу міста Суми постійно змінюють курс.

На Київщині в районі Фастова, курс на північ.

На Дніпропетровщині в районі Синельникове, курс на південний схід.

О 13:01 Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Запорізької області.

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