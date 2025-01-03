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Росія атакує Україну безпілотниками: ситуація вдень 3 січня

Катерина Ганжа
3 січня, 2025 п'ятниця
13:06
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Російська окупаційна армія продовжує атакувати Україну безпілотниками

Зміст

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. 

О 10:08 повідомлялося про БПЛА в південно-західній частині Чернігівщини, курсом на Київщину. Вже о 10:28 Повітряні сили попереджали про БПЛА на Київщині на північ від Києва курсом на захід.

Станом на 10:55 Житомирську область попередили про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА, а об 11:07 повідомлялося про ворожі дрони на схід від Житомира, які мали курс на південний захід.

Об 11:23 було оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Вінницької області, а о 12:04 – для Дніпропетровської. О 12:06 Повітряні сили попередили про рух безпілотника на Суми з північного заходу. 

О 12:18 ПС повідомили про БПЛА на Дніпропетровщині.

О 12:21 було оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Київської області.

Станом на 12:41: 

  •  Декілька БПЛА у Сумській області поблизу міста Суми постійно змінюють курс.
  • На Київщині в районі Фастова, курс на північ.
  • На Дніпропетровщині в районі Синельникове, курс на південний схід.

О 13:01 Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Запорізької області. 

Новина доповнюватиметься…

  • У ніч з 2 на 3 січня російські терористи атакували Україну ударними безпілотниками. ППО спрацювала на Київщині та в столиці. Внаслідок падіння уламків збитих дронів у Київській області є загиблий та поранені.

     

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
окупанти
безпілотник
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