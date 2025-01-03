Росія атакує Україну безпілотниками: ситуація вдень 3 січня
Російська окупаційна армія продовжує атакувати Україну безпілотниками
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
О 10:08 повідомлялося про БПЛА в південно-західній частині Чернігівщини, курсом на Київщину. Вже о 10:28 Повітряні сили попереджали про БПЛА на Київщині на північ від Києва курсом на захід.
Станом на 10:55 Житомирську область попередили про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА, а об 11:07 повідомлялося про ворожі дрони на схід від Житомира, які мали курс на південний захід.
Об 11:23 було оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Вінницької області, а о 12:04 – для Дніпропетровської. О 12:06 Повітряні сили попередили про рух безпілотника на Суми з північного заходу.
О 12:18 ПС повідомили про БПЛА на Дніпропетровщині.
О 12:21 було оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Київської області.
Станом на 12:41:
- Декілька БПЛА у Сумській області поблизу міста Суми постійно змінюють курс.
- На Київщині в районі Фастова, курс на північ.
- На Дніпропетровщині в районі Синельникове, курс на південний схід.
О 13:01 Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Запорізької області.
Новина доповнюватиметься…
У ніч з 2 на 3 січня російські терористи атакували Україну ударними безпілотниками. ППО спрацювала на Київщині та в столиці. Внаслідок падіння уламків збитих дронів у Київській області є загиблий та поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.94 Купівля 41.94Продаж 42.5
- EUR Купівля 43.26Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе