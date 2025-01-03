РФ намагається накопичити ресурси, щоб вести війну до 2027 року, - ЦПД

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в етері "Еспресо".

"Росія не прагне жодних серйозних перемовин. Я аналізую не тільки заяви Путіна, але й роботу військово-промислового комплексу, економічний потенціал та акценти, які робляться на оборону та продовження інтенсивної війни впродовж 2025 року, а також намагання накопичити ресурси і розподілити його таким чином, щоб вони могли воювати до 2027 року", - зазначив Коваленко.

За його словами, Росія використовує різні конструкції про нелегітимність, щоб зробити переговори без України, але про Україною.

"Вони думали, що так вийде з Дональдом Трампом. Путіну, мабуть, не подобається позиція Володимира Зеленського, тому він намагається вести перемовини без нього. Росіяни роблять все можливе, щоб зірвати процес і звинуватити в цьому Україну, готуючи ресурси для продовження війни. Сподіваюся, що ці ходи передбачені не тільки нами, але й новою адміністрацією Дональда Трампа та Європейським Союзом", - сказав Коваленко.

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Путіна можна змусити вести перемовини лише через силу та союзників, які підтримують російські дії, зокрема Китай. Якщо вдасться залучити Китай до цього процесу, і він буде не на боці РФ, то риторика росіян зміниться, оскільки вони не зможуть підтримувати інтенсивність війни без допомоги в обході санкцій та підтримки військово-промислового комплексу, зауважив керівник ЦПД.

Зараз росіяни дзеркалять нашу позицію щодо гарантій безпеки для України, просуваючи тезу, що Україна не може бути в НАТО і ставлячи під сумнів євроінтеграцію: "Вони намагаються нав'язати ці ідеї майбутній команді Дональда Трампа. Ми пам'ятаємо тези Малофєєва, церковного олігарха та пропагандиста, який заявляв, що якщо умови Росії не будуть враховані, перемовини не відбудуться. Важливо побачити жорстку позицію Сполучених Штатів у дипломатичній дуелі з Росією. Наше завдання - не допустити маніпуляцій з тезою гарантій безпеки для Росії, щоб ці гарантії не включали ослаблення нашої євроінтеграції чи гарантій безпеки. Це ключовий момент, який росіяни будуть намагатися використати", - резюмував Коваленко.