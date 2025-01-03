Україна має залишатись ключовим пріоритетом ЄС, - очільник Євроради Кошта

Про це під час офіційної церемонії відкриття Польського головування в Раді ЄС заявив в п’ятницю у Варшаві президент Євроради Антоніу Кошта, передає кореспондент Укрінформу.

"Питання України має залишатися нашим ключовим пріоритетом. У цьому році ми повинні твердо стояти на боці України, підтримуючи її так рішуче і довго, як це буде потрібно, аби вибороти комплексний, справедливий і тривалий мир. Міжнародне право має перемогти з огляду на свободу українського народу і нашу спільну безпеку",- заявив Кошта.

За словами очільника Євроради, девізом польського головування в Раді ЄС є слова "Безпека, Європо!", а тому потрібно зміцнювати безпеку для миру в Європі: зробити ставку на обороноздатність.

Антоніу Кошта також наголосив на необхідності побудувати сильне трансатлантичне партнерство ЄС з НАТО.