Україна має залишатись ключовим пріоритетом ЄС, - очільник Євроради Кошта
У Єврораді вважають, що Україна має залишатися "ключовим пріоритетом" країн ЄС у 2025 році
Про це під час офіційної церемонії відкриття Польського головування в Раді ЄС заявив в п’ятницю у Варшаві президент Євроради Антоніу Кошта, передає кореспондент Укрінформу.
"Питання України має залишатися нашим ключовим пріоритетом. У цьому році ми повинні твердо стояти на боці України, підтримуючи її так рішуче і довго, як це буде потрібно, аби вибороти комплексний, справедливий і тривалий мир. Міжнародне право має перемогти з огляду на свободу українського народу і нашу спільну безпеку",- заявив Кошта.
За словами очільника Євроради, девізом польського головування в Раді ЄС є слова "Безпека, Європо!", а тому потрібно зміцнювати безпеку для миру в Європі: зробити ставку на обороноздатність.
Антоніу Кошта також наголосив на необхідності побудувати сильне трансатлантичне партнерство ЄС з НАТО.
- Польща вирішила не запрошувати угорського посла та премʼєр-міністра Віктора Орбана на церемонію, присвячену початку головування країни в Раді Європейського Союзу.
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