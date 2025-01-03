Польща не запросила посла Угорщини на церемонію, присвячену початку головування Варшави в Раді ЄС

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву заступниці польського міністра зі справ Європи Магдалени Собков'як-Чарнецької.

Відповідне рішення Варшава прийняла через те, що Угорщина надала притулок колишньому заступнику міністра юстиції Марчину Романовському: у Польщі той перебуває під слідством через підозру у зловживанні державними коштами.

За словами Собковʼяк-Чарнецької, на церемонію, яка відбудеться у Великому театрі у Варшаві, також не запрошений премʼєр Орбан.

"Коли ми запросили гостей на наш захід майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус. Але після ситуації з міністром Романовським, міністр (закордонних справ) Сікорський вирішив, що угорський посол сьогодні не є бажаним гостем у театрі", - пояснила вона.

На заході мають виступити польський премʼєр-міністр Дональд Туск та президент Європейської Ради Антоніу Кошта з промовами.