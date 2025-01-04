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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У лікарні померла дівчина, поранена через атаку "шахедів" на Київщину 3 січня

У лікарні померла дівчина, поранена через атаку "шахедів" на Київщину 3 січня

Ксенія Золотова
4 січня, 2025 субота
10:28
Війна з Росією

У ніч на 3 січня РФ атакувала Україну ударними безпілотниками. Кількість жертв атаки по столиці та області зросла до двох

Зміст

Про це повідомляє т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

"На жаль, молода жінка, яка була поранена внаслідок падіння збитої ворожої цілі під час вчорашньої масованої атаки БПЛА на Київщину, померла. Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке", - розповів він.

Калашник уточнив, що ще один постраждалий – чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину вчора увечері, перебуває в реанімації. 

Також під наглядом лікарів перебуває молодий хлопець, який отримав поранення коліна. Його життю нічого не загрожує, додав т.в.о. голови ОДА.

За словами Калашника, вночі 4 січня ворог продовжував атакувати Київщину БПЛА. В області працювали сили ППО, є збиті цілі. Падіння уламків фіксують на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів.

  • У ніч з 2 на 3 січня російські терористи атакували Україну ударними безпілотниками. ППО спрацювала на Київщині та в столиці. Внаслідок падіння уламків збитих дронів у Київській області є загиблі та поранені. Детальніше про атаку читайте тут.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Київщина
безпілотник
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