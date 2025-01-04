Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджено пожежну частину
Вночі та вранці російська окупаційна армія обстрілювала Нікополь, внаслідок чого пошкоджено пожежну частину
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі та на ранок агресор тероризував Нікополь. По місту бив важкою артилерією та "Градом". Поцілив дроном-камікадзе. Пошкоджена пожежна частина", - зазначив очільник ОВА.
Фото: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак
За його інформацією, загиблих і постраждалих немає. В інших районах Дніпропетровщини минулося без ворожих ударів.
- РФ 3 січня атакувала Синельникове, а також Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.97 Купівля 41.97Продаж 42.55
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.08
- Актуальне
- Важливе