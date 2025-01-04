Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджено пожежну частину

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі та на ранок агресор тероризував Нікополь. По місту бив важкою артилерією та "Градом". Поцілив дроном-камікадзе. Пошкоджена пожежна частина", - зазначив очільник ОВА.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

За його інформацією, загиблих і постраждалих немає. В інших районах Дніпропетровщини минулося без ворожих ударів.