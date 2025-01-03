РФ атакувала Дніпропетровщину з різних видів озброєння: є поранені

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, Росія протягом дня завдала півтора десятка ударів дронами-камікадзе та артилерією по Нікопольщині. Під прицілом були райцентр, а також Марганецька, Мирівська і Покровська громади.

Унаслідок обстрілів району постраждав 48-річний чоловік, він лікуватиметься вдома.

"Пошкоджені дев'ятиповерхівка та приватний будинок. Два підприємства, зокрема, й комунальне. Там потрощена техніка. А ще зачепило вантажівку та лінії електропередачі", - написав Лисак.

Через обстріл Синельникового постраждав літній чоловік, наразі він у лікарні.

"Надвечір гучно було у Синельниковому. Внаслідок ворожої атаки там, попередньо, постраждала одна людина – 70-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - повідомив очільник ОВА.

"Понівечені 4 приватні будинки, авто, лінія електропередачі. Інформація уточнюється", - додав він.