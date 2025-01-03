РФ атакувала Дніпропетровщину з різних видів озброєння: є поранені
Російська окупаційна армія 3 січня атакувала Синельникове, а також Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, Росія протягом дня завдала півтора десятка ударів дронами-камікадзе та артилерією по Нікопольщині. Під прицілом були райцентр, а також Марганецька, Мирівська і Покровська громади.
Унаслідок обстрілів району постраждав 48-річний чоловік, він лікуватиметься вдома.
"Пошкоджені дев'ятиповерхівка та приватний будинок. Два підприємства, зокрема, й комунальне. Там потрощена техніка. А ще зачепило вантажівку та лінії електропередачі", - написав Лисак.
Через обстріл Синельникового постраждав літній чоловік, наразі він у лікарні.
"Надвечір гучно було у Синельниковому. Внаслідок ворожої атаки там, попередньо, постраждала одна людина – 70-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - повідомив очільник ОВА.
"Понівечені 4 приватні будинки, авто, лінія електропередачі. Інформація уточнюється", - додав він.
- Унаслідок обстрілу Нікопольщини 30 грудня 2024 року постраждав чоловік.
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