Прем'єр Пакистану заявив про намір ліквідувати угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан", яке атакує кордон з Афганістану
У п'ятницю, 3 січня, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф оголосив про плани уряду ліквідувати угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан" (ТТП), яке нещодавно активізувало свої атаки на кордоні з Афганістаном
Про це повідомляє Dawn.
Згідно з повідомленням, це рішення викликане останньою хвилею насильства, яка охопила країну, особливо в провінціях Хайбер-Пахтунхва і Белуджистан.
ТТП, що тісно співпрацює з афганськими бойовиками і пов'язана з "Талібаном", відновила свої терористичні дії, порушивши угоду про припинення вогню з федеральним урядом Пакистану.
З початку 2024 року внаслідок 444 терористичних атак загинуло щонайменше 685 співробітників сил безпеки, а також 1 612 цивільних.
Виступаючи на засіданні Вищого комітету Національного плану дій, Шаріф підкреслив, що для досягнення прогресу в Пакистані необхідно забезпечити порядок і ліквідувати ТТП.Він підкреслив, що для боротьби з ТТП потрібен комплексний план, розроблений у співпраці з усіма зацікавленими сторонами.
Прем'єр також згадав про недавні сутички з афганськими силами на кордоні, заявивши, що у відповідь на провокації була надана "належна реакція". Він відзначив, що уряд вживає заходів для боротьби з тероризмом, хоча ТТП продовжує діяти з підтримкою з-за кордону.
Шаріф також висловив стурбованість щодо дезінформації, яка поширюється через соціальні мережі і ставить під загрозу імідж держави. Він закликав до спільних зусиль для протистояння цьому виклику, оскільки це є важливою частиною боротьби з тероризмом.
"Якщо ми не будемо протистояти цьому виклику, всі зусилля (з ліквідації тероризму та екстремізму в країні - ред.) підуть нанівець", - наголосив він, висловивши впевненість, що уряд подолає такі виклики.
- 2 грудня повідомлялось, що на північному заході Пакистану, у районі Куррам, відбулись релігійні зіткнення між громадами, попри домовленість про припинення вогню, яку досягли наприкінці минулого тижня.
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