У Пакистані через релігійні зіткнення між громадами загинули понад 130 людей

Про це інформує CNA.

Зазначається, що Куррам, розташований неподалік від кордону з Афганістаном, протягом десятиліть був місцем релігійної напруженості. Минулого місяця вони переросли у нову хвилю нападів та насильств між сунітами та шиїтами, через які загинули 133 людини, а десятки залишились покаліченими.

Представники пакистанського уряду вкотре виступили посередниками між озброєними групами, які ведуть племінні та релігійні війни. Головний міністр провінції Хайбер-Пахтунхва Алі Амін Хан Гандапур відвідав цей район 30 листопада, приїхавши на велике зібрання племінних старійшин і вождів.

"Будь-хто, хто візьме в руки зброю, буде розглядатися як терорист, і його доля буде долею терориста", - заявив Гандапур.

Він додав, що сили безпеки залишаться в цьому районі. Мешканці та офіційні особи заявили, що головне шосе, що з’єднує головне місто Куррама Парачінар зі столицею провінції Пешавар, було заблоковано, що створило проблеми з транспортуванням поранених до лікарень. Лікарям доводиться працювати цілодобово, щоб врятувати людей або направити їх до лікарні у великі міста.

Попри всі зусилля уряду, релігійні зіткнення в Куррамі залишаються серйозною проблемою. Влада та громади шукають спосіб зупинити насильство, однак стабілізація регіону залишається під загрозою через багаторічне протистояння та складність врегулювання конфлікту.