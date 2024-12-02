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У Пакистані через релігійні зіткнення між громадами загинули понад 130 людей

Світлана Кравченко
2 грудня, 2024 понедiлок
07:56
Світ

На північному заході Пакистану, у районі Куррам, тривають релігійні зіткнення між громадами, попри домовленість про припинення вогню, яку досягли наприкінці минулого тижня

Зміст

Про це інформує CNA.

Зазначається, що Куррам, розташований неподалік від кордону з Афганістаном, протягом десятиліть був місцем релігійної напруженості. Минулого місяця вони переросли у нову хвилю нападів та насильств між сунітами та шиїтами, через які загинули 133 людини, а десятки залишились покаліченими.

Представники пакистанського уряду вкотре виступили посередниками між озброєними групами, які ведуть племінні та релігійні війни. Головний міністр провінції Хайбер-Пахтунхва Алі Амін Хан Гандапур відвідав цей район 30 листопада, приїхавши на велике зібрання племінних старійшин і вождів.

"Будь-хто, хто візьме в руки зброю, буде розглядатися як терорист, і його доля буде долею терориста", - заявив Гандапур.

Він додав, що сили безпеки залишаться в цьому районі. Мешканці та офіційні особи заявили, що головне шосе, що з’єднує головне місто Куррама Парачінар зі столицею провінції Пешавар, було заблоковано, що створило проблеми з транспортуванням поранених до лікарень. Лікарям доводиться працювати цілодобово, щоб врятувати людей або направити їх до лікарні у великі міста.

Попри всі зусилля уряду, релігійні зіткнення в Куррамі залишаються серйозною проблемою. Влада та громади шукають спосіб зупинити насильство, однак стабілізація регіону залишається під загрозою через багаторічне протистояння та складність врегулювання конфлікту.

  • Нагадаємо, у столиці Пакистану Ісламабаді 26 листопада відбулися масові протести на підтримку ув'язненого колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана.
     
Теги:
Новини
Пакистан
акції протестів
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