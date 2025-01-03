"Ми не Росія": у Словаччині люди вийшли на протести проти премʼєра Фіцо

Про це інформує Aktuality.

У столиці Словаччини на протест зібралися близько 4 тис. людей, аби висловити невдоволення проросійською політикою Фіцо. Учасники протестів отримали від організаторів плакати художника Рудольфа Сікори: на одному боці було написано "Зрада", а на іншому - "Ми - Європа".

Громадяни Словаччини також мали інші гасла, зокрема "Словаччино, стережись, окупація почалася" та "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій".

На події лунав гімн Європейського Союзу, коли протестувальники також розмахували прапорами ЄС. На мітингу словаки заявляли: "Ми не російська ганчірка". Вони також додали, що Фіцо хоче віддати Словаччину РФ.

Водночас художник Сікора на протесті наголосив на необхідності обʼєднання зусиль громадськості з опозицією.

"Мова не йде про політизацію… Я благаю вас, опозиційні політики, візьміть себе в руки", - заявив він.

Зустріч Фіцо з Путіним