"Ми не Росія": у Словаччині люди вийшли на протести проти премʼєра Фіцо
У Братиславі словаки 3 січня вийшли на протест, зумовлений діями премʼєр-міністра Роберто Фіцо у сфері зовнішньої політики. Учасники акції прийшли з гаслами, зокрема "Ми не російська ганчірка" та "Ми - Європа"
Про це інформує Aktuality.
У столиці Словаччини на протест зібралися близько 4 тис. людей, аби висловити невдоволення проросійською політикою Фіцо. Учасники протестів отримали від організаторів плакати художника Рудольфа Сікори: на одному боці було написано "Зрада", а на іншому - "Ми - Європа".
Громадяни Словаччини також мали інші гасла, зокрема "Словаччино, стережись, окупація почалася" та "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій".
На події лунав гімн Європейського Союзу, коли протестувальники також розмахували прапорами ЄС. На мітингу словаки заявляли: "Ми не російська ганчірка". Вони також додали, що Фіцо хоче віддати Словаччину РФ.
Водночас художник Сікора на протесті наголосив на необхідності обʼєднання зусиль громадськості з опозицією.
"Мова не йде про політизацію… Я благаю вас, опозиційні політики, візьміть себе в руки", - заявив він.
Зустріч Фіцо з Путіним
22 грудня Фіцо зустрівся з Путіним. Він заявив, що здійснив поїздку до Москви у відповідь на припинення транзиту російського газу до Словаччини через територію України.
Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч Фіцо й Путіна в Москві та заявив, що за "знижки" РФ Братислава платить суверенітетом або тіньовими схемами.
Опозиційна партія Словаччини "Свобода і солідарність" (SaS) розкритикувала премʼєр-міністра Роберта Фіцо за його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. У Братиславі відбулася акція протесту.
Згодом стало відомо, що генеральна прокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Путіна в Москву на предмет відповідності законодавству.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.97 Купівля 41.97Продаж 42.55
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.08
- Актуальне
- Важливе