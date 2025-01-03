Зараз Путін веде діалог виключно з українським суспільством, і на цьому будує подальшу стратегію, - журналістка Волошина

Таку думку висловила журналістка Лариса Волошина в етері "Еспресо".

"Коли ми чуємо заяви президентів України, Франції, США, ми повинні розуміти, що Путін звертає увагу на настрої українського суспільства, стан української економіки та готовність українців працювати і воювати задля перемоги. Зараз Путін веде діалог з українським суспільством і будує свою стратегію відповідно до цього: чи піде від на домовленості Трампа, чи ні, чи може він вимагати чогось від Трампа, чи краще зачекати. Тобто все зараз залежить від українців", - зазначила вона.

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Потрібно чітко визначати дефініції, які ми використовуємо, оскільки перемога у війні, а також її мета, залишаються незмінними. Адже йдеться про відновлення територіальної цілісності та забезпечення безпеки для країни, коли вона стає недосяжною для зовнішньої агресії, зауважила Волошина.

"Ми обговорюємо цей етап війни, військову кампанію, з якої є кілька шляхів виходу. Наприклад, ми можемо дочекатися ослаблення російської армії, коли раптом все змінитися, і ми післязавтра п'ємо каву в Ялті. Або ж може бути інший варіант, коли військові на фронті, усвідомлюючи зраду своїх сусідів і колег, рано чи пізно, після трьох, п'яти-семи років на фронті, повернуться додому. Фронт може зруйнуватися, бо нікому буде його тримати. Такий варіант теж можливий", - сказала журналістка.

Важливо розділяти війну як загальну мету і військову кампанію, з якої є кілька виходів: "Президент наголошує, що будь-яке перемир'я має бути з гарантіями безпеки для України. Але вихід з цієї військової кампанії, яким би він не був, має бути кращим, ніж наше становище на початку. Це означає, що ми повинні бути готові до наступної військової кампанії в кращій позиції. Згадайте Ізраїль, який колись йшов на замирення, потім війни відновлювалися, інколи нападали на Ізраїль, а інколи Ізраїль відновлював свою справедливість. Ми бачимо приклад Сирії, де біженці в Туреччині тренувалися і повернулися, щоб відвоювати свою країну. Варіантів безліч. Ми часто говоримо, що зараз усе закінчиться, або завтра Москва впаде. Але це не так", - додала вона.