єКнига: кошти на купівлю книжок отримали понад 50 тис. 18-річних українців

Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

"Понад 50 тисяч вісімнадцятирічних українців подали заявки на участь у програмі "єКнига". Сьогодні перші заявники отримали виплати у розмірі 908 гривень", - йдеться у повідомленні.

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Вказано, що на кошти, отримані у межах програми, можна придбати не лише паперові книжки, але й електронні та аудіо. Скористатися грошима можна упродовж трьох місяців із дня нарахування. Їх дозволено витратити у книгарнях або на сайтах, які приєдналися до проєкту.