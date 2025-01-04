єКнига: кошти на купівлю книжок отримали понад 50 тис. 18-річних українців
Станом на п'ятницю, 3 січня, за програмою єКнига, яка передбачає отримання коштів на купівлю книжок, виплати отримали понад 50 тисяч 18-річних українців
Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.
"Понад 50 тисяч вісімнадцятирічних українців подали заявки на участь у програмі "єКнига". Сьогодні перші заявники отримали виплати у розмірі 908 гривень", - йдеться у повідомленні.
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Вказано, що на кошти, отримані у межах програми, можна придбати не лише паперові книжки, але й електронні та аудіо. Скористатися грошима можна упродовж трьох місяців із дня нарахування. Їх дозволено витратити у книгарнях або на сайтах, які приєдналися до проєкту.
- 17 червня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає надання сертифікатів на книжки 18-річним українцям.
- 30 серпня Український інститут книги висловив сподівання, що програма "єКнига" стартує у вересні. Проте, старт програми відбувся лише 16 грудня.
- Станом на 18 грудня для участі у програмі "єКнига" подали заявки 30 тисяч українців.
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