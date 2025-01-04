Киян закликали не купатись у водоймах на Водохреще й утриматися від масових заходів
Київська міська рада закликала жителів Києва не купатись у водоймах на Водохреще й утриматися від масових заходів. Разом з тим, біля водойм чергуватимуть рятувальники
Про це інформує КМВА.
"Напередодні Водохреща міська влада закликає киян утриматися від масових зібрань та заходів і дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану. Зокрема, закликають відмовитися від купання у водоймах на Водохреще", - йдеться у повідомленні.
Водночас для забезпечення громадської безпеки 6 січня на 12 локаціях чергуватимуть рятувальники та медики. Йдеться про озеро Вербне, острів Оболонський, пляжі "Дитячий", "Венеція", "Центральний", "Тельбін", "Троєщина", "Райдуга", "Пуща-Водиця", "Наталка", "Галерний", "Веселка". Крім того, на острові Оболонському та міському пляжі "Дитячому" працюватимуть представники муніципальної охорони.
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У комунальному підприємстві "Плесо" розповіли, що столичні пляжі та водойми регулярно перевіряють на відповідність санітарним нормам, а для зменшення ризиків травмування на усіх локаціях дно водойм обстежили водолази.
"На станції метро "Гідропарк" тимчасово відкриють другий вестибюль, що наразі зачинений. Вестибюль № 2 (у напрямку станції "Лівобережна") працюватиме 6 січня з 10:00 до 17:00. Водночас вестибюль № 1 функціонуватиме у звичайному режимі – з 05:39 до 22:34", - додали у КМВА.
- Торік посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав українців зі світом Водохреща: він пірнав у Дніпро разом із киянами.
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