Киян закликали не купатись у водоймах на Водохреще й утриматися від масових заходів

Про це інформує КМВА.

"Напередодні Водохреща міська влада закликає киян утриматися від масових зібрань та заходів і дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану. Зокрема, закликають відмовитися від купання у водоймах на Водохреще", - йдеться у повідомленні.

Водночас для забезпечення громадської безпеки 6 січня на 12 локаціях чергуватимуть рятувальники та медики. Йдеться про озеро Вербне, острів Оболонський, пляжі "Дитячий", "Венеція", "Центральний", "Тельбін", "Троєщина", "Райдуга", "Пуща-Водиця", "Наталка", "Галерний", "Веселка". Крім того, на острові Оболонському та міському пляжі "Дитячому" працюватимуть представники муніципальної охорони.

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У комунальному підприємстві "Плесо" розповіли, що столичні пляжі та водойми регулярно перевіряють на відповідність санітарним нормам, а для зменшення ризиків травмування на усіх локаціях дно водойм обстежили водолази.

"На станції метро "Гідропарк" тимчасово відкриють другий вестибюль, що наразі зачинений. Вестибюль № 2 (у напрямку станції "Лівобережна") працюватиме 6 січня з 10:00 до 17:00. Водночас вестибюль № 1 функціонуватиме у звичайному режимі – з 05:39 до 22:34", - додали у КМВА.