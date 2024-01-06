На Водохреще посол Британії пірнав у Дніпро разом із киянами
У суботу, 6 січня, посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав українців зі світом Водохреща: він пірнав у Дніпро разом із киянами
Відповідне відео Гарріс опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.
Спершу він привітав українців з Водохрещем.
"Сьогодні свято Водохреща, яке українці відзначають тут, на Дніпрі в Києві. Це місце, де тисячу років тому українці вперше охрестилися й де Київська Русь стала християнською державою. Сьогодні українці моляться за перемогу, мир і свободу їхньої землі. Я приєднуюсь до них", - сказав він.
Читайте також: Свято Хрещення Господнього 2024: історія, нова дата та як відзначати
Після цього Гарріс тричі пірнув у Дніпро та перехрестився. Виходячи з води, він сказав: "З Водохрещем".
Що відомо про Мартіна Гарріса
Мартін Гарріс - дипломат, у 2003 році працював у Києві як генеральний консул та заступник глави місії Великої Британії. У 2008 році повернувся до Лондона радником з питань Афганістану, Пакистану, Росії та інших республік колишнього Радянського Союзу при кабінеті міністрів.
З 2010 по 2014 рр. - посол Її Величності в Бухаресті. З квітня 2014 року вступив на посаду міністра та заступника глави місії Великої Британії в Москві.
Останні п’ять років Гарріс очолював директорат у справах Східної Європи та Центральної Азії в МЗС Британії.
Пані посол Королівства Мелінда Сіммонс 1 вересня 2023 року завершила чотирирічну дипломатичну місію в Україні. Її на посаді замінив Гарріс. 11 вересня 2023 року він вручив копії вірчих грамот у Міністерстві закордонних справ і розпочав роботу в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.12
- EUR Купівля 41.85Продаж 43.02
- Актуальне
- Важливе