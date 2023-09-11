Новий посол Великої Британії розпочав роботу в Україні
У понеділок, 11 вересня, новий посол Великої Британії Мартін Гарріс розпочав в Україні роботу та вручив копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ
Про це оголосило посольство Сполученого Королівства.
"Новопризначений посол Мартін Гарріс передав копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийнісу", - йдеться в заяві.
Що відомо про Мартіна Гарріса
Мартін Гарріс - дипломат, у 2003 році працював у Києві як генеральний консул та заступник глави Місії Великої Британії. У 2008 році повернувся до Лондона радником з питань Афганістану, Пакистану, Росії та інших республік колишнього Радянського Союзу при кабінеті міністрів.
З 2010 по 2014 рр. - Посол Її Величності в Бухаресті. З квітня 2014 року вступив на посаду міністра та заступника глави Місії Великої Британії в Москві.
Останні п’ять років Гарріс очолював директорат у справах Східної Європи та Центральної Азії в МЗС Британії.
Пані посол Королівства Мелінда Сіммонс 1 вересня завершила чотирирічну дипломатичну місію в Україні.
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