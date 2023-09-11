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Новий посол Великої Британії розпочав роботу в Україні

11 вересня, 2023 понедiлок
19:16
Суспільство

У понеділок, 11 вересня, новий посол Великої Британії Мартін Гарріс розпочав в Україні роботу та вручив копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ

Про це оголосило посольство Сполученого Королівства.

"Новопризначений посол Мартін Гарріс передав копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийнісу", - йдеться в заяві.

Що відомо про Мартіна Гарріса

Мартін Гарріс - дипломат, у 2003 році працював у Києві як генеральний консул та заступник глави Місії Великої Британії. У 2008 році повернувся до Лондона радником з питань Афганістану, Пакистану, Росії та інших республік колишнього Радянського Союзу при кабінеті міністрів.

З 2010 по 2014 рр. - Посол Її Величності в Бухаресті. З квітня 2014 року вступив на посаду міністра та заступника глави Місії Великої Британії в Москві. 

Останні п’ять років Гарріс очолював директорат у справах Східної Європи та Центральної Азії в МЗС Британії.

Пані посол Королівства Мелінда Сіммонс 1 вересня завершила чотирирічну дипломатичну місію в Україні.

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