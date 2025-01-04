США мають намір продати Ізраїлю зброї на $8 млрд, - Axios

Про це пише Axios із посиланням на джерела, обізнані у цьому питанні.

Як зазначають у виданні, ймовірно, це буде останній продаж зброї Ізраїлю, який схвалить адміністрація президента США Джо Байдена. Угода відбувається на тлі заяв прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його прихильників про те, що Байден нібито наклав тихе "ембарго на постачання зброї" для Ізраїлю.

Деякі демократи підштовхували адміністрацію до того, щоб продаж зброї Ізраїлю обумовлювався тим, як Ізраїль веде військові дії та гуманітарною ситуацією в Газі, втім, Байден відмовився це зробити, додають у виданні.

За словами джерел, ця угода є довгостроковою. Частину виробництва і постачання боєприпасів можна буде здійснити за рахунок наявних у США запасів, але для доставки більшої частини знадобиться один або більше років.

Також джерела повідомили, що продаж зброї, який має бути схвалений комітетами у закордонних справах Палати представників і Сенату, включає:

ракети AIM-120C-8 AMRAAM класу "повітря-повітря" для винищувачів для захисту від повітряних загроз, в тому числі безпілотники;

артилерійські снаряди;

ракети Hellfire AGM-114 для ударних вертольотів;

керовані авіабомби малого діаметру, комплекти JDAM для перетворення некерованих бомб у високоточні, бойові частини вагою 500 фунтів і запали для бомб.

Одне із джерел, знайоме з угодою, повідомило, що Державний департамент заявив Конгресу, що угода спрямована на "підтримку довгострокової безпеки Ізраїлю шляхом поповнення запасів критично важливих боєприпасів і систем протиповітряної оборони".

"Президент чітко дав зрозуміти, що Ізраїль має право захищати своїх громадян відповідно до міжнародного права та міжнародного гуманітарного права, а також стримувати агресію з боку Ірану та його маріонеткових організацій. Ми продовжимо надавати можливості, необхідні для захисту Ізраїлю", - заявив американський чиновник.