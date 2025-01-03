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На фронті з початку доби відбулось 92 боєзіткнення: Сили оборони відбили 17 атак на Курщині

Юлія Лаврук
3 січня, 2025 п'ятниця
16:20
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 3 січня на російсько-українському фронті відбулось 92 бойових зіткнення, з них 33 – у Курській області

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Протягом дня від російських обстрілів потерпали Попівка та Бачівськ Сумської області, Карповичі Чернігівської області та Тимофіївка Харківської області. Крім того, окупанти завдали авіаударів КАБами по районах Попівки та Олександрівки Сумської області, а також Грем’ячки Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку українські воїни за сьогодні відбили одну атаку в районі Вовчанська.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу Надії, Макіївки, Григорівки та в напрямку Чернещини. Чотири атаки противника відбито, одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають сім спроб окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку противник атакував чотири рази неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка. Три бої завершилися без успіху для окупантів, ще один – продовжується.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ. Сили оборони відбили 16 атак, 10 боєзіткнень досі тривають.

На Курахівському напрямку ворог дев'ять разів атакував поблизу Петропавлівки, Курахового та Шевченка. П’ять боїв завершено, ще чотири продовжуються дотепер.

На Времівському напрямку окупанти п'ять разів безрезультатно атакували позиції українських військ біля Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Зеленого Поля та Новополя, скинувши сім КАБів та застосувавши некеровані авіаракети.

На Оріхівському напрямку ворог продовжує обстріли позицій українських військ та цивільної інфраструктури, один раз намагався просунутись в напрямку Новоандріївки. Противник завдав авіаударів некерованими ракетами по Лобковому, Щербаках та П’ятихатках.

На Придніпровському напрямку російські загарбники один раз без успіху штурмував позиції Сил оборони.

У Курській області українські оборонці відбили 17 атак загарбників, ще 16 боєзіткнень тривають. Також російські війська завдали трьох авіаційних ударів по території РФ, скинувши при цьому три КАБи.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, додали в Генштабі.

  • Від початку доби 2 січня на російсько-українському фронті зафіксували 138 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 38 атак на Покровському напрямку.
Теги:
Новини
Україна
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військові
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