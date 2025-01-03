На ТОТ росіяни змусили дітей дивитись новорічне звернення Путіна

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Перед початком дитячих свят російські окупанти демонструють трихвилинний ролик звернення воєнного злочинця Володимира Путіна. Українським дітям нав’язують "авторитет" лідера терористів.

"Цинічним є те, що на “дитячих святах” дітям показують ролик того, хто їх позбавляє дитинства в мирній країні", - наголосили у ЦНС.