На ТОТ росіяни змусили дітей дивитись новорічне звернення Путіна
На тимчасово окупованих територіях загарбники намагаються популяризувати російського диктатора Володимира Путіна
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Перед початком дитячих свят російські окупанти демонструють трихвилинний ролик звернення воєнного злочинця Володимира Путіна. Українським дітям нав’язують "авторитет" лідера терористів.
"Цинічним є те, що на “дитячих святах” дітям показують ролик того, хто їх позбавляє дитинства в мирній країні", - наголосили у ЦНС.
- 31 грудня повідомлялось, що на ТОТ завезли "аніматорів", які промиватимуть дітям мізки.
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