У Національній філармонії України відкрили фестиваль, присвячений композитору Борису Лятошинському
В Національній філармонії України у п'ятницю, 3 січня відбулось відкриття фестивалю, присвяченого видатному українському композитору Борису Лятошинському
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
Фестиваль розпочався з концерту камерної музики у виконанні ансамблю "NotaBene Chamber Group".
Захід триватиме п'ять днів і за цей час відвідувачі зможуть послухати добірку творів, які Борис Лятошинський сам представляв на ювілейному концерті 3 січня 1965 року. Ці композиції відображають важливі моменти творчого шляху митця. Зокрема йдеться про Скрипкову сонату та Український квінтет, які були створені під час Другої світової війни.
Читайте також: Фестиваль музики Бориса Лятошинського: в Києві пройдуть концерти та інтелектуальні дискусії
"Сьогодні насправді ювілей Бориса Лятошинського - 130 років. І ми спільно з фундацією його імені започатковуємо фестиваль "Lyatoshynsky Space". Чому така назва? Бо це його простір, його космос. Ми хочемо якомога глибше занурити нашого глядача в атмосферу і сенси Лятошинського. Надамбітна мета, напевно, щоб композитор світового рівня, як безумовно можна назвати Бориса Лятошинського, став композитором світового значення", - прокоментував директор Національної філармонії України Михайло Швед.
Фото: Еспресо/Тетяна Голунова
Фото: Еспресо/Тетяна Голунова
- У столиці Норвегії з 17 по 28 січня 2025 року проведуть фестиваль Дні українського кіно, на якому покажуть сім українських фільмів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.97 Купівля 41.97Продаж 42.55
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.08
- Актуальне
- Важливе