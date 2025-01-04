У Національній філармонії України відкрили фестиваль, присвячений композитору Борису Лятошинському

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Фестиваль розпочався з концерту камерної музики у виконанні ансамблю "NotaBene Chamber Group".

Захід триватиме п'ять днів і за цей час відвідувачі зможуть послухати добірку творів, які Борис Лятошинський сам представляв на ювілейному концерті 3 січня 1965 року. Ці композиції відображають важливі моменти творчого шляху митця. Зокрема йдеться про Скрипкову сонату та Український квінтет, які були створені під час Другої світової війни.

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"Сьогодні насправді ювілей Бориса Лятошинського - 130 років. І ми спільно з фундацією його імені започатковуємо фестиваль "Lyatoshynsky Space". Чому така назва? Бо це його простір, його космос. Ми хочемо якомога глибше занурити нашого глядача в атмосферу і сенси Лятошинського. Надамбітна мета, напевно, щоб композитор світового рівня, як безумовно можна назвати Бориса Лятошинського, став композитором світового значення", - прокоментував директор Національної філармонії України Михайло Швед.

Фото: Еспресо/Тетяна Голунова

Фото: Еспресо/Тетяна Голунова