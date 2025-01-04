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Трамп призначить ексречницю Держдепартаменту США заступником спецпосланника президента на Близькому Сході

Світлана Кравченко
4 січня, 2025 субота
06:18
Світ Морган Ортагус

Новообраний президент США Дональд Трамп вирішив призначити колишню речницю Держдепартаменту Морган Ортагус заступником спецпосланника президента з питань миру на Близькому Сході

Зміст

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Axios.

"Ортагус боролася зі мною впродовж трьох років, але, сподіваюся, засвоїла свій урок. Зазвичай такі речі не спрацьовують, але вона має сильну підтримку республіканців, і я роблю це не для себе, я роблю це для них. Подивимося, що з цього вийде", - написав Трамп.

Ортагус приєднається до команди, яку очолює близький друг і довірена особа Трампа Стів Віткофф.

"Сподіваюся, вона буде помічником Стіва, - чудового лідера і талановитого фахівця, адже ми прагнемо принести спокій і процвітання у дуже неспокійний регіон. Я очікую чудових результатів, і якнайшвидше!", - додав Трамп.

Зазначається, що Морган Ортагус є досвідченим експертом з питань національної безпеки та зовнішньої політики і стане істотним посиленням "Команди миру" Білого дому. Її завдання - робота у неспокійному регіоні, де триває війна у Газі.

Пріоритетом цієї команди буде звільнення заручників у регіоні та укладення угоди про припинення вогню, якщо її не вдасться укласти до 20 січня. Також команді доведеться розробляти план "на наступний день", що включатиме масштабні зусилля з реконструкції Газа.

Очікується, що Віткофф та Ортагус також працюватимуть над однією з головних зовнішньополітичних цілей Трампа - досягненням історичної мирної угоди між Ізраїлем та Саудівською Аравією.

За словами Трампа, він зацікавлений у тому, щоб Віткофф і Ортагус працювали над внесенням "спокою і процвітання" на Близький Схід.

"Я очікую чудових результатів, і вже скоро!", - написав новообраний президент США.

Хто така Морган Ортагус

Морган Ортагус має звання чинного офіцера розвідки резерву ВМС США.

Під час першого президентського терміну Трампа вона була речницею Держдепартаменту під керівництвом тодішнього держсекретаря Майка Помпео. До цього працювала у міністерстві фінансів аналітиком фінансової розвідки, а також була заступником аташе казначейства США в Саудівській Аравії.

Політик близька до багатьох високопоставлених республіканців, таких як майбутній держсекретар Марко Рубіо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, майбутній радник з питань нацбезпеки Майк Волтц і посланник Трампа з питань спеціальних місій Рік Гренелл.

Ортагус також тісно співпрацювала із зятем Трампа Джаредом Кушнером під час першого президентського терміну.

Теги:
Новини
Близький Схід
Дональд Трамп
США
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