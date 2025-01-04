Сили ППО за ніч знищили 34 дрони росіян
У ніч проти суботи, 4 січня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 34 ворожих дрони
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 19:00 3 січня до ранку наступного дня ворог запустив по Україні 81 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 ударних дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.
Також через активну протидію Сил оборони 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені. Однак збиті БПЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині. Там пошкоджено приватні будинки.
- Напередодні, 3 січня, російська армія завдала балістичного удару по Чернігову. Унаслідок атаки зруйновано кілька приватних будинків. Також відомо про загиблого та чотирьох поранених.
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