Сили ППО за ніч знищили 34 дрони росіян

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 19:00 3 січня до ранку наступного дня ворог запустив по Україні 81 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 ударних дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Також через активну протидію Сил оборони 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені. Однак збиті БПЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині. Там пошкоджено приватні будинки.