Стрілянина з 12 загиблими у Чорногорії: громадяни вийшли на протест з вимогою відставки очільників поліції та МВС

Про це інформує Reuters.

Спочатку протестувальники стояли мовчки, щоб вшанувати пам'ять жертв стрілянини, та прикріпили до паркану троянди з чорними стрічками на знак жалоби. Згодом вони почали кидати звинувачення на адресу поліції та розгорнули плакати з написами: "Ваша система прогнила" і "Ваші руки в крові".

Також протестувальники також вимагали відставки вищих посадових осіб, зокрема, міністра внутрішніх справ Данила Шарановича і директора поліції Лазаря Щепановича. Зазначено, що багато чорногорців обурені повільним, на їхню думку, реформуванням недоукомплектованої і недостатньо забезпеченої ресурсами поліції.

Це вже другий випадок масового вбивства у Чорногорії за останні три роки. До цього у 2022 році озброєний чоловік убив 10 людей, у тому числі двох дітей, перш ніж його ліквідували.