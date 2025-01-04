Стрілянина з 12 загиблими у Чорногорії: громадяни вийшли на протест з вимогою відставки очільників поліції та МВС
У столиці Чорногорії Подгориці громадяни вийшли на протест через стрілянину з 12 загиблими: вони звинувачують владу у бездіяльності й вимагають відставки очільників поліції та МВС
Про це інформує Reuters.
Спочатку протестувальники стояли мовчки, щоб вшанувати пам'ять жертв стрілянини, та прикріпили до паркану троянди з чорними стрічками на знак жалоби. Згодом вони почали кидати звинувачення на адресу поліції та розгорнули плакати з написами: "Ваша система прогнила" і "Ваші руки в крові".
Також протестувальники також вимагали відставки вищих посадових осіб, зокрема, міністра внутрішніх справ Данила Шарановича і директора поліції Лазаря Щепановича. Зазначено, що багато чорногорців обурені повільним, на їхню думку, реформуванням недоукомплектованої і недостатньо забезпеченої ресурсами поліції.
Це вже другий випадок масового вбивства у Чорногорії за останні три роки. До цього у 2022 році озброєний чоловік убив 10 людей, у тому числі двох дітей, перш ніж його ліквідували.
- У чорногорському місті Цетинє в середу, 1 січня, чоловік улаштував стрілянину в барі, унаслідок чого загинули дванадцять людей. Підозрюваний учинив самогубство.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.97 Купівля 41.97Продаж 42.55
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.08
- Актуальне
- Важливе