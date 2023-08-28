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Ексклюзив

З готовими до діалогу росіянами треба розмовляти, це не зрада, - історик Сергій Плохій

28 серпня, 2023 понедiлок
01:00
Суспільство Сергій Плохій

Український та американський історик, професор кафедри української історії в Гарвардському університеті Сергій Плохій вважає, що Україна має шанс вести діалог з частиною російського суспільства

Про це він сказав в інтерв'ю Еспресо.

"Це ситуація, яка відкрилася завдяки героїзму української армії, українського народу не буде тривати постійно. Якщо ми хочемо якось на неї впливати, нам треба бути включеними в ці процеси: нам треба говорити, нам треба спілкуватися. Інколи це дуже важко, якщо подивитися на сучасні дискусії в українському інтернеті про “хороших рускіх”. Тобто ідея комунікації з будь-ким фактично виключається, трактується, як, можливо, зрада. Але що це означає? Це означає створення в цей ключовий момент гетто, де ми залишаємося зі своєю власною правдою і обмежуємо свою можливість практично вплинути на зміну ширших наративів і уявленні про себе і про світ навколо нас. Знову таки це унікальна можливість, змарнувати, яку, з моєї точки зору, було б злочином", - заявив Плохій.

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За його словами, йдеться не про російський імперіалістів, а про тих, хто наразі підтримує Україну.

"Я знаю також інших людей, яких не було до 2022 року. Які з'явилися зараз, із цими людьми треба говорити", - конкретизував Сергій Плохій.

"Почалися зміни. І у нас є можливість або підтримати ці зміни, або ізолюватися і не підтримати, а значить віддати це на поталу комусь іншому: фактично відкрити шлях для якихось інтерпретацій, які будуть абсолютно іншими, якщо не суперечливими порівняно з нашим досвідом, з нашими уявленнями. Тобто не увійти у двері, які були відкриті українським військом і українським народом, - це було б стратегічно погано", - наголосив історик.

Наука
історія України
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