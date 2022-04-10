"Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором", - екснардепка, а нині офіцер та командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол
В минулому народна депутатка України, а нині командир протитанкових ручних комплексів вітчизняного виробництва Тетяна Чорновол розповіла про те, як вона зі своїми підлеглими успішно знищує російські танки
Про це із посиланням на ЦензорНет передає Еспресо.TV.
За словами Чорновол, їй та її колегам вже вдалося вивчити поведінку ворога і його дії для протитанкістів зазвичай досить прогнозовані.
"Москалі мають таку специфіку - наступати з 10-тої години ранку по 3-тю годину дня і завжди одними й тими ж дорогами. Їх просто бити. Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором", - каже Чорновол.
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Ракета для "Стугни", додає Тетяна Чорновол, важить 30 кг. У першу ж ніч російського вторгнення їй вдалося своєю легковою автівкою вивезти зі складу 20 таких ракет.
"Бо ми розуміли, що склад розгромлять в першу ж чергу", - додала вона.
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