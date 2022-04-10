"Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором", - екснардепка, а нині офіцер та командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол

Про це із посиланням на ЦензорНет передає Еспресо.TV.

За словами Чорновол, їй та її колегам вже вдалося вивчити поведінку ворога і його дії для протитанкістів зазвичай досить прогнозовані.

"Москалі мають таку специфіку - наступати з 10-тої години ранку по 3-тю годину дня і завжди одними й тими ж дорогами. Їх просто бити. Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором", - каже Чорновол.



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Ракета для "Стугни", додає Тетяна Чорновол, важить 30 кг. У першу ж ніч російського вторгнення їй вдалося своєю легковою автівкою вивезти зі складу 20 таких ракет.



"Бо ми розуміли, що склад розгромлять в першу ж чергу", - додала вона.





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