Литовський ведучий поділився деталями в етері Еспресо.

"Ми дуже пишаємося своєю історією. І так, ми разом з поляками, разом з українцями били москалів. І якщо знадобиться, будемо бити їх і далі. Ми готові, у Литві всі спокійні й готові. Литва є членкинею НАТО і ми знаємо, як тільки ворог сюди сунеться, він отримає таку відсіч, що мало не здасться", - зазначив Тапінас.

Журналіст переконаний, що наша перемога неминуча й що Україна у найближчому майбутньому буде у Євросоюзі.

"Ми дуже вдячні Україні, яка одна зараз тримає фронт і бʼє цього змія по зубах і вириває з нього жала. Перемога України неминуча. І заглядаючи у майбутнє, я гадаю, що Альянс між Україною, Польщею, країни Балтії та Великою Британією - це дуже хороша ідея. Ми у Литві також віримо, що Україна стане членкинею Європейського Союзу і якомога швидше", - зауважив Андрюс Тапінас.

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору коштів литовського ведучого Андрюса Тапінаса. Йому вдалось зібрати понад 5 млн євро на "байрактар" для українських захисників.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb