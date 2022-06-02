Ми з поляками та українцями вже били москалів, якщо знадобиться, будемо бити й далі, - литовський журналіст Андрюс Тапінас
Журналіст і ведучий Андрюс Тапінас розповів, що литовці, поляки й українці вже били москалів і битимуть разом надалі
Литовський ведучий поділився деталями в етері Еспресо.
"Ми дуже пишаємося своєю історією. І так, ми разом з поляками, разом з українцями били москалів. І якщо знадобиться, будемо бити їх і далі. Ми готові, у Литві всі спокійні й готові. Литва є членкинею НАТО і ми знаємо, як тільки ворог сюди сунеться, він отримає таку відсіч, що мало не здасться", - зазначив Тапінас.
Журналіст переконаний, що наша перемога неминуча й що Україна у найближчому майбутньому буде у Євросоюзі.
"Ми дуже вдячні Україні, яка одна зараз тримає фронт і бʼє цього змія по зубах і вириває з нього жала. Перемога України неминуча. І заглядаючи у майбутнє, я гадаю, що Альянс між Україною, Польщею, країни Балтії та Великою Британією - це дуже хороша ідея. Ми у Литві також віримо, що Україна стане членкинею Європейського Союзу і якомога швидше", - зауважив Андрюс Тапінас.
- 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору коштів литовського ведучого Андрюса Тапінаса. Йому вдалось зібрати понад 5 млн євро на "байрактар" для українських захисників.
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