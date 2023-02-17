Ми заслужили перемогу, навіть з більшим рахунком, - Йовічевіч поділився враженнями після виграшу "Шахтаря" над "Ренном"
Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч поділився позитивними емоціями після перемоги над "Ренном" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє "Трибуна".
Йовічевіч впевнений, що "Шахтар" повинен був перемагати навіть з більшим рахунком.
"Перемога є перемога. Вітаю пацанів з хорошою грою, з тактичною дисципліною, з індивідуальною відповідальністю. Перший матч після паузи складався важко. Знаємо, що маємо якість, знаємо, проти кого граємо. У другому таймі було відчутно, що перша лінія підсіла, почали "не дружити" з м’ячем. У Франції буде багато вболівальників. "Ренн" – хороша команда з індивідуально сильними футболістами. Ми заслужили перемогу, навіть з більшим рахунком, я б сказав. Вагоміші моменти були в нас. Хоча, можливо, втратили тонус гри у другому таймі", – сказав головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч.
- 16 лютого у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" переміг французький "Ренн" з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться 23 лютого.
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