Ми заслужили перемогу, навіть з більшим рахунком, - Йовічевіч поділився враженнями після виграшу "Шахтаря" над "Ренном"

Про це повідомляє "Трибуна".

Йовічевіч впевнений, що "Шахтар" повинен був перемагати навіть з більшим рахунком.

"Перемога є перемога. Вітаю пацанів з хорошою грою, з тактичною дисципліною, з індивідуальною відповідальністю. Перший матч після паузи складався важко. Знаємо, що маємо якість, знаємо, проти кого граємо. У другому таймі було відчутно, що перша лінія підсіла, почали "не дружити" з м’ячем. У Франції буде багато вболівальників. "Ренн" – хороша команда з індивідуально сильними футболістами. Ми заслужили перемогу, навіть з більшим рахунком, я б сказав. Вагоміші моменти були в нас. Хоча, можливо, втратили тонус гри у другому таймі", – сказав головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч.