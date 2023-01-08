"Ми займаємося відновленням автомобілів для ЗСУ": Порошенко показав, як працює волонтерська СТО

Про це він повідомив у себе в facebook.

Тут, зокрема, готують і британські вантажівки DAF для передачі на фронт. Як відомо, Фонд Порошенка з волонтерами законтрактували близько трьох сотень цих автівок.

Сюди ж привезли для ремонту підбиті бронемашини Shield, які врятували життя нашим десантникам.

"Перш ніж відправити будь-яку техніку, яку ми приганяємо з-за кордону нашим Збройним Силам України, вона йде у руки цих хлопців, цих "шалених бджілок", які роблять неможливе. Ми починали з пікапів, яких було дуже-дуже багато. Бо пікап на війні – це розхідний матеріал. І їх завжди треба багато. Потім були вантажівки DAF, яких теж було чимало. Усі машини потрібно було фарбувати, дооснащувати, модернізувати. Далі були бронеавтомобілі SHIELD", – пише Порошенко.

"Ми займаємося відновленням автомобілів для ЗСУ. Підготовка DAFа, який приїхав до нас з Великої Британії, розконсервація, перевірка всіх систем, фарбування – це приблизно три доби. Якщо йдеться про щось складніше, наприклад, ремонт двигуна в Shield, цей наприклад, четвертий день в ремонті. Ще день-два і буде в стою", – розповідає майстер.

Хлопець пояснює: машини, які прийшли з підрозділів, ремонтуються і повертаються назад в цей же підрозділ. "Він вивіз всіх хлопців живими і неушкодженими в точку евакуації, однак уламок потрапив в моторний відсік, витекла охолоджуюча рідина і мотор зіпсувався. Але ремонтуємо і повертаємо назад, такі машини мають служити армії", – показує автослюсар пораненого Шилда.

А ця вантажівка вже фактично пофарбована. "Зараз відбувається відновлення паливної системи, тому що машини в принципі не нові, перевіряємо і ремонтуємо всі ділянки, які потрібні", – зазначають на СТО.

Цей конвеєр не зупиняється – з Британії приїхали чергові вантажівки на підготовку. "Отримуємо ще два DAFи, які до нас приїхали на відновлення і розконсервування. Це той самий лафет, який Петро Олексійович подарував Марині Анатоліївні на річницю. От він виконує свої прямі обов’язки і невпинно тягає військову техніку до нас", – кажуть на СТО.

"Хлопці наші вже доводять до такого стану, що вона вже повністю зроблена, пофарбована, колеса замінені, ще й колеса даємо, ще п’ять запасок кладемо на машину. І тенти ставимо, все робимо. В мене на сьогодні вже машина вже була номер 63. 63 DAFи вже відбули на фронт. 15-20 машин і зараз вигружається", – говорить досвідчений майстер.

"Це круте відчуття, коли наші люди, волонтери об’єдналися і створили таке СТО, що відновлює техніку для ЗСУ. Це – герої нашого часу, які, здається, вже не можуть здивувати, бо куди більше? Але вони дивують щодня. Інженери ремонтують десятки одиниць техніки на місяць і відправляють назад у підрозділи. Ремонт техніки оплачують всі, хто донатить у ГО "Справа Громад", а половину традиційно покриває Фонд Порошенка. Разом ми сила! Продовжимо робити все, щоб викинути ворога з української землі", – резюмує Петро Порошенко.

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