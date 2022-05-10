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Головна війна з Росією "Ми знову разом переможемо. Як і 77 років тому": Зеленський подякував Байдену за підписання закону про ленд-ліз

"Ми знову разом переможемо. Як і 77 років тому": Зеленський подякував Байдену за підписання закону про ленд-ліз

10 травня, 2022 вiвторок
00:48
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував США і президенту Джо Байдену за ухвалення закону про ленд-ліз, назвавши це історичним кроком на захист демократії в Європі

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Вдячний президенту і народу США за підтримку України в боротьбі за нашу свободу та майбутнє. Підписання сьогодні закону про ленд-ліз - історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому", - написав Зеленський.

9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України. Документ спрощує процедуру надання Україні військової допомоги під час війни з Росією. Йдеться про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або здачі в оренду Україні оборонних виробів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.

Ленд-ліз дозволяє США постачати озброєння і техніку безпосередньо американського виробництва. Військова допомога надається без попередньої оплати. Оплата за поставки (або повернення техніки та озброєння) здійснюється після війни.

Вперше США ухвалили закон про ленд-ліз у березні 1941 року. Закон передбачав, що американці в стислі терміни передають військову і цивільну техніку, зброю, устаткування, боєприпаси та інше майно країнам, чия оборона є "життєво важливою" для США. До таких країн спочатку входили Велика Британія і Китай, а потім Франція і СРСР.

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