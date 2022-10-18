Microsoft оголосила про звільнення близько тисячі працівників

Про це повідомляє Axios.

"Цей крок є ще одним прикладом того, як великі технологічні компанії скорочують робочі місця після того, як раніше перейшли до уповільнення або заморожування найму, оскільки економіка в цілому охолоджується", - йдеться в повідомленні.

Microsoft відмовилася заявляти яку кількість робочих місць скоротила. Джерело Axios інформує, що це менш як тисяча співробітників на різних рівнях, командах і країнах.

Наразі більшість великих технологічних фірм зменшують кількість персоналу, багато з них заморозили найми. Зокрема Snap і Flipboard.

Відзначимо, 8 червня Microsoft оголосив про "значне скорочення операцій в Росії". Завантажити нові операційні системи Windows 10 та Windows 11 російські користувачі не можуть з 19 червня. У липні у ЗМІ з'явилося повідомлення, що кількість запитів у Google щодо встановлення піратських операційних систем Windows зросла на 80-120%.

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