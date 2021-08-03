Microsoft вимагатиме від своїх працівників обов’язкової вакцинації
Microsoft попередила своїх працівників про те, що з вересня вимагатиме підтвердження стосовно вакцинації
Про це повідомляє The Verge, передає "РБК-Україна".
Microsoft заявила, що продовжує уважно відстежувати ситуацію навколо поширення коронавірусу на території Америки й поступово адаптувати правила до офісного режиму роботи.
"Ґрунтуючись на наших постійних консультаціях з експертами в галузі охорони здоров'я та даних, дата повного відкриття наших робочих місць в США буде не раніше 4 жовтня 2021 року", - відзначають у компанії.
Зокрема, починаючи з вересня, усі хто намагаються пройти до будівлі Microsoft в США будуть зобов’язані продемонструвати документ, що засвідчує вакцинацію.
Також зазначається, що співробітники, які доглядають за людьми з ослабленим імунітетом, або ж живуть з дітьми, які ще занадто малі для вакцинації - матимуть змогу працювати дистанційно до січня поточного року.
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