Міф про "сілу русского аружія" впав остаточно. Далі впаде сама Росія
Російські плани з організації в Україні тотального блекауту і гуманітарної катастрофи наразі провалилися
Російські плани з організації в Україні тотального блекауту і гуманітарної катастрофи наразі провалилися. Завдяки українській ППО.
Далі в Україні плюсові температури, більше генераторів, і більше систем ППО. Кращих систем у світі.
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Натомість враження їхнього військового аеродрому в Енгельсі безпілотниками й знищені там військові бомбардувальники показує наскільки вразлива сама Росія.
Російські плани з організації в Україні тотального блекауту і гуманітарної катастрофи наразі провалилися. Завдяки українській ППО
Запаси ракет в них на критично низькому рівні. Для їх виробництва треба час і головне - комплектуючі, дуже обмежені санкціями.
Міф про "сілу русского аружія" рухнув остаточно.
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Вони нічого не можуть зробити з нашою армією на полі бою, ну і поступово наше небо закривається для них, як показав сьогоднішній добре підготовлений, дорогий і неефективний обстріл.
Далі рухне сама Росія.
Про авторку. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
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