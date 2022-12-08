Російські плани з організації в Україні тотального блекауту і гуманітарної катастрофи наразі провалилися. Завдяки українській ППО.

Далі в Україні плюсові температури, більше генераторів, і більше систем ППО. Кращих систем у світі.

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Натомість враження їхнього військового аеродрому в Енгельсі безпілотниками й знищені там військові бомбардувальники показує наскільки вразлива сама Росія.

Російські плани з організації в Україні тотального блекауту і гуманітарної катастрофи наразі провалилися. Завдяки українській ППО

Запаси ракет в них на критично низькому рівні. Для їх виробництва треба час і головне - комплектуючі, дуже обмежені санкціями.

Міф про "сілу русского аружія" рухнув остаточно.

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Вони нічого не можуть зробити з нашою армією на полі бою, ну і поступово наше небо закривається для них, як показав сьогоднішній добре підготовлений, дорогий і неефективний обстріл.

Далі рухне сама Росія.

Джерело

Про авторку. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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